کفاشیان دلایل انصراف از انتخابات AFC را اعلام کرد/ دغدغه مشکلات داخل را دارم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که عصر امروز دوشنبه در حاشیه نشست هم اندیشی اعضای مجمع کمیته ملی المپیک با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب در پاسخ به این پرسش که آیا بخشش یحیی گل محمدی به دیدار شما با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ارتباط داشت گفت: اینطور نیست که این جلسه در رای کمیته انضباطی تاثیرداشته باشد. ما در فدراسیون فوتبال تابع مقررات هستیم و هر تیمی که در موردی درخواست بدهد آن را بررسی می کنیم و طبق قانون عمل می کنیم. هر تیم دیگری هم چنین درخواستی داشته باشد بررسی می کنیم.

وی در مورد سرنوشت غلامرضا بهروان در هیات فوتبال استان مازندران گفت: براساس نامه ای که سازمان بازرسی کل کشور در اختیار ما قرار داده است فعالیت بازنشستگان ممنوع است اما در این ماجرا مشخص نشده است که تکلیف مسئولان هیات ها چیست. این باید مشخص شود که این قانون شامل هیات های استانی هم می شود یا خبر. با این حال آقای بهروان به عنوان سرپرست فعالیت هایش را ادامه خواهد داد تا تکلیفش مشخص شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد کاندیدا نشدن فریده شجاعی در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: ما برای این انتخابات اقدامات لازم را انجام داده بودیم اما ظاهرا به دلیل اینکه یک زن از بنگلادش در این انتخابات ثبت نام کرده بود دیگر اجازه حضور فرد دیگری از منطقه ما داده نمی شد. این موضوع را به ما نگفته بودند و در جریان این قانون قرار نداشتیم.

علی کفاشیان در پاسخ به این پرسش که چرا شما برای ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام نکردید گفت: افرادی که برای رسیدن به این کرسی کاندیدا می شوند دغدغه فدراسیون خودشان در داخل کشور را ندارند. ضمن اینکه امکانات و بودجه بسیار خوبی هم در اختیار دارند تا بتوانند از طریق این دو امکانات به خواسته شان برسند اما بنده چون دیدم که این امکانات را ندارم تشخیص دادم که برای انتخابات اقدامی نکنم چون که شرایطش را نداشتم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد لیست پیشنهادی که این فدراسیون برای دیدارهای آینده تیم ملی اعلام کرده و نام مهدی رحمتی هم در آن وجود دارد گفت: من در جریان این فهرست نیستم.

وی در مورد حضور محمد دادکان در فدراسیون فوتبال نیز گفت: ایشان از مدیران باتجربه و کاربلد فوتبال ایران است که خود من زمانی که معاون سازمان تربیت بدنی بودم هم ایشان را قبول داشتم. زمانی که به فوتبال آمدم خواستم که از وجود آقای دادکان استفاده کنم اما ایشان قبول نکردند. بااین حال گزینه مناسبی برای حضور در فدراسیون فوتبال هستند. بنده هم قصد دارم در مجمع فدراسیون فوتبال که تیرماه سال آینده برگزار می شود استعفایم را اعلام کنم.