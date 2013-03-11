بازداشتگاه کهریزک با دستور موسوی لاری ایجاد شد/مرتضوی مقصر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حیدری فر صبح دوشنبه بعد از خروج از دادگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: درباره وقوع حوادث تیرماه سال 88 دستور بازداشت صادر نشده بود و پلیس امنیت جرم مشهود را مشاهده کرد و افراد مجرم دستگیر شدند. از 700 نفری که 18 تیر دستگیر شدند من 300 نفر را آزاد کردم و 19 تیر برای سایر افراد تحقیقات قضایی انجام شد.

وی افزود: در این قضایا هیچ دستوری از سوی قاضی مرتضوی صادر نشد و من شخصا اقدام کردم.

حیدری فر در پاسخ به اینکه آیا شما مسئولیت حوادث را به عهده می گیرید، گفت: من مرتکب قصوری نشده ام که به گردن بگیرم ولی اقدامات را شخصا انجام دادم. البته ما هیچ اطلاعی از اقدامات رخ داده در بازداشتگاه نداشتیم.

دادیار دادستانی وقت تهران که امروز به عنوان متهم پرونده کهریزک دادگاهی شده است، در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا این بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها بوده است، گفت: بله سال 86 آقای شاهرودی به رئیس وقت سازمان زندانها آقای یساقی دستور دادند این بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها باشد، حالا اگر زیر نظر سازمان زندانها نرفته مقصر خود سازمان زندانهاست.

حیدری فر در پاسخ به اینکه مگر اوین جا نداشته است که در کهریزک زندانی داشتید، گفت: اقدام کردیم ولی واقعا اوین جا نداشت البته این را هم باید بگویم که افتتاح بازداشتگاه کهریزک با دستور موسوی لاری انجام شد یعنی این بازداشتگاه دسته گل اصلاحات است.

حیدری فر پیش از آغاز جلسه دادگاه در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند صفحه دفاعیه آماده کردید و چه کسی دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده است، گفت: دفاعیه من 30 صفحه است و اعلام می کنم که به عنوان دادیار داستانی تهران در سال 88 دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده ام و این دستورات ارتباطی با سعید مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده ام.