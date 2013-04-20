قاضی محسن افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات قضات تعلیق شده کهریزک دوشنبه هفته آینده (9 اردیبهشت) در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار خواهد شد.

وی درباره انتشار برخی اخبار درخصوص علنی شدن ادامه رسیدگی به این پرونده گفت: در این خصوص هیئت قضایی پرونده باید تصمیم گیری کنند که با توجه به سه جلسه قبل دادگاه احتمال علنی شدن آن کم است اما با این وجود تصمیم در این باره بر عهده قضات دادگاه بوده و آنها در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه تصمیم می گیرند.

یکی از وکلای اولیای دم چندی قبل در مصاحبه ای اعلام کرده بود در چهارمین جلسه دادگاه به اتهامات دو متهم دیگر پرونده رسیدگی می شود که سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران این موضوع را قطعی ندانست و اظهار داشت: احتمال دارد در این جلسه برخی شهودی که دو طرف پرونده خواستار حضور آنها شده بودند در دادگاه حاضر شده و به اتهامات متهم ردیف اول رسیدگی شود. قضات دادگاه دستور جلسه محاکمه را مشخص می کنند.

قاضی افتخاری درباره عدم حضور قاضی حداد در جلسات محاکمه گفت: این از حقوق متهم است که می تواند در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع را بر عهده وکیل بگذارد. حتی متهم می تواند در جلسه محاکمه حاضر نشود و از خود دفاع نکند.

بر اساس این گزارش، چهارمین جلسه دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک هفته آینده در حالی برگزار می شود که در سه جلسه قبل شکایت اولیای دم قربانیان و وکلای آنها قرائت شد . سپس سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دفاع از خود پرداخت.

مرتضوی در جلسه اول دادگاه در حالی که خبرنگاران منتظر خروجش از دادگاه بودند ، از دری دیگر خارج شد. اما در پایان دو جلسه دیگر در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشریح روند دادگاه پرداخت. او همچنین دفاعیات خود را به طور کامل در دو خبرگزاری منتشر کرد. دادستان سابق تهران پس از دفاع از اتهاماتش و لایحه 43 صفحه ای خود در جمع خبرنگاران گفت: کوچکترین اتهامی متوجه قضات نیست و قضات مسئول رسیدگی قضایی به پرونده هستند و اگر در خصوص متناسب نبودن قرار با اتهام و یا نحوه رسیدگی به موضوعی وجود داشته باشند مورد مواخذه قرار می گیرند.

مرتضوی همچنین در خصوص مرخصی خود در زمان بازداشتهای کهریزک نیز گفت: من قرار بود بهمن ماه سال 87 از رساله دکترای خود دفاع کنم اما به دلیل اینکه در ماموریت از سوی قوه قضائیه در پرونده منافقین بودم نتوانستم در آن زمان از رساله خود دفاع کنم. آن دو روزی که مرخصی گرفتم دیگر زمان دفاع از رساله قابل تمدید نبود. در زمانی که من مرخصی بودم 50 تن از معاونانم به وظایف مربوطه به دادسرا رسیدگی می کردند.

دادستان سابق در ادامه گفت: آقای روح الامینی اگر وظیفه پدری اش را خوب انجام می داد قبل از تماس پلیس امنیت حداقل به ما می گفت که فرزندش دستگیر شده است. آقای ضرغامی از صمیمی ترین دوستان روح الامینی است. وی ابراز تاسف کرده که این دوست با سابقه که بسیار به هم نزدیک بوده اند وقتی فرزندش دستگیر شده حتی به وی نگفته است. آن زمان آقای ضرغامی حتی نامه هایی به ما می دادند که مثلاً فلان متهم و خانواده نادم و پشیمان است.

در این روز حیدری فر، متهم ردیف سوم پرونده در جمع خبرنگاران به دفاع از دادستان سابق پرداخت و گفت: دفاعیه من 30 صفحه است و اعلام می کنم که به عنوان دادیار داستانی تهران در سال 88 دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده ام و این دستورات ارتباطی با سعید مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده ام.

در این جلسه از معاون سابق دادستان خبری نبود و قاضی حداد در دادگاه حاضر نشد.