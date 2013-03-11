کشف شناور غیرمجاز صیادی در آشوراده

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهيم كيخا ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مامورين گشت و حفاظت منابع پایگاه آشوراده که مشغول گشت‌ زنی بودند، این قایق پاروئی را با دو سرنشین غيرمجاز را شناسایی و متوقف كردند.

سرهنگ کیخا با بیان اینکه متهمین در حال بازبینی دام های غیر مجاز خود که قبلا در دریا مستقر نموده بودن، شناسایی و دستگیر شده و به پایگاه

آشوراده انتقال داده شدند.

به گفته وی، متهمین به مراجع قضايي تحويل داده شدند و در نتیجه این عملیات مقدار 13 کیلوگرم ماهی فلسدار از نوع سفید، 24 رشته دام فلسدار، 6

شاخه لنگر غیرمجاز، یک دستگاه GPS کشف و ضبط شد.

آمادگی ستاد بحران آبفار در ایام نوروز

رئیس هیئت مدیره و عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان از آمادگی کامل ستاد بحران شرکت ، اکیپ های امداد رسانی و کشیک نوروزی در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز خبر داد

علیرضا خواستار با اعلام این خبر افزود: با اقدامات انجام شده و برقراری کشیک های شبانه روزی نوروزی تمهیدات لازم از سوی این شرکت برای ارائه خدمات مطلوب تر به مسافران و روستاییان عزیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ستاد بحران شرکت با تشکیل جلسه و برنامه ریزی های لازم در آستانه تعطیلات نوروزی با بسیج امکانات و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم ، آماده ارائه خدامات به مسافرین نوروزی است.

تجهیز 39 کلاس درس در رامیان

در ستاد تسهیلات نوروزی رامیان عنوان شد: ۳۹ کلاس در سه شهر رامیان ،دلند و خانببین و در در جه های (الف)و(ب) جهت اسکان نوروزی همکاران در نظر گرفته شده است .

محل های اسکان در رامیان آموزشگاه شبانه روزی نیکان، دلند؛ آموزشگاه طالقانی وامیر کبیر و خانببین؛: آموزشگاه شبانه روزی امام علی (ع) خواهد بود.

ضرورت آموزش مستمر کارکنان مهدهای کودک

فرماندارگرگان يان داشت: ضرورت آموزش مستمر کارکنان مهدها و حمايت مادي و معنوي بهزيستي بايد در دستور کار قرار گیرد.

حیدرعلی احمدی در بازدید از مهدکودکهای شهرستان افزود: سالهاي آغازين زندگي هر انسان سالهاي تکوين شخصيت و شکل گيري شاکله اوليه زندگي آتي انسانهاست و از جهت تعليم و تربيت حساس ترين بخش زندگي هر فرد است که در آتيه زندگي افراد نيز نقش اساسي دارد، لذا مراکز نگهداري و مهدها از هر جهت بايد استاندارد سازي گردد و از افراد مجرب و کاردان و آگاه به روانشناسي عمومي و رشد بهره گيرند تا در تکوين شخصيت افرادي که به مهد ها سپرده مي شوند اختلالي ايجاد نشود.

وي گفت: در پي يکدوره بازرسي کارشناسي و فني از کليه مهدهاي کودک شهرستان و براي بررسي نتيجه بازرسي هاي قبلي و تشکر از فعالين اين حوزه بازديد مجددي تدارک ديده شد تا حساسيت موضوع به نحو مطلوبي به فعالين اين بخش منتقل شود.