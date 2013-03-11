  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

اخبار کوتاه/

کشف شناور غیرمجاز صیادی در آشوراده

کشف شناور غیرمجاز صیادی در آشوراده

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده يگان حفاظت شيلات گلستان گفت: یک فروند شناور غيرمجاز توسط یگان حفاظت شیلات استان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهيم كيخا ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مامورين گشت و حفاظت منابع پایگاه آشوراده که مشغول گشت‌ زنی بودند، این قایق پاروئی را با دو سرنشین غيرمجاز را شناسایی و متوقف كردند.

سرهنگ کیخا با بیان اینکه متهمین در حال بازبینی دام های غیر مجاز خود که قبلا در دریا مستقر نموده بودن، شناسایی و دستگیر شده و به پایگاه
آشوراده انتقال داده شدند.
 
به گفته وی، متهمین به مراجع قضايي تحويل داده شدند و در نتیجه این عملیات مقدار 13 کیلوگرم ماهی فلسدار از نوع سفید، 24 رشته دام فلسدار، 6
شاخه لنگر غیرمجاز، یک دستگاه GPS کشف و ضبط شد.
 
آمادگی ستاد بحران آبفار در ایام نوروز
 
رئیس هیئت مدیره و عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان از آمادگی کامل ستاد بحران شرکت ، اکیپ های امداد رسانی و کشیک نوروزی  در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز خبر داد 
 
علیرضا خواستار با اعلام این خبر افزود: با اقدامات انجام شده و برقراری کشیک های شبانه روزی نوروزی تمهیدات لازم از سوی این شرکت برای ارائه خدمات مطلوب تر به مسافران و روستاییان عزیز در نظر گرفته شده است. 
 
وی افزود: ستاد بحران شرکت با تشکیل جلسه و برنامه ریزی های لازم در آستانه تعطیلات نوروزی با بسیج امکانات و فراهم  نمودن زیر ساخت های لازم  ، آماده ارائه خدامات به مسافرین نوروزی است.
 
تجهیز 39 کلاس درس در رامیان
 
در ستاد تسهیلات نوروزی رامیان عنوان شد: ۳۹ کلاس در سه شهر رامیان ،دلند و خانببین و در در جه های (الف)و(ب) جهت اسکان نوروزی همکاران در نظر گرفته شده است . 
 
محل های اسکان در رامیان آموزشگاه شبانه روزی نیکان، دلند؛ آموزشگاه طالقانی وامیر کبیر و خانببین؛: آموزشگاه شبانه روزی امام علی (ع) خواهد بود.
 
ضرورت آموزش مستمر کارکنان مهدهای کودک
 
فرماندارگرگان يان داشت: ضرورت آموزش مستمر کارکنان مهدها و حمايت مادي و معنوي بهزيستي بايد در دستور کار قرار گیرد.
 
حیدرعلی احمدی در بازدید از مهدکودکهای شهرستان افزود: سالهاي آغازين زندگي هر انسان سالهاي تکوين شخصيت و شکل گيري شاکله اوليه زندگي آتي انسانهاست و از جهت تعليم و تربيت حساس ترين بخش زندگي هر فرد است که در آتيه زندگي افراد نيز نقش اساسي دارد، لذا مراکز نگهداري و مهدها از هر جهت بايد استاندارد سازي گردد و از افراد مجرب و کاردان و آگاه به روانشناسي عمومي و رشد بهره گيرند تا در تکوين شخصيت افرادي که به مهد ها سپرده مي شوند اختلالي ايجاد نشود.
 
وي گفت: در پي يکدوره بازرسي کارشناسي و فني از کليه مهدهاي کودک شهرستان و براي بررسي نتيجه بازرسي هاي قبلي و تشکر از فعالين اين حوزه بازديد مجددي تدارک ديده شد تا حساسيت موضوع به نحو مطلوبي به فعالين اين بخش منتقل شود.
کد مطلب 2016441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها