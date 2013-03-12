اهدافمان در شورای شهر اصفهان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولی ها دوشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: مدیریت واحد شهری در گذشته چون درآمد زا بود دولت خودش می خواست و حال چون پول و دلار ندارد این مسئله نیز حل شدنی است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه سال 91یکی از بهترین سال های مدیریت شهری و شهرداری بود که کلیه مباحث درآمدی و پروژه ای تحقق یافت تصریح کرد: ما تحقق 112 درصدی بودجه را در شرایط اقتصادی موجود داشته ایم این در حالی است که بودجه عمرانی بسیاری از دستگاهها به جزء شهرداری تنها نزدیک به 20 درصد تحقق یافته است.

رئیس شورای شهر اصفهان در ادامه با اشاره به افتتاح فاز دوم میدان امام علی (ع) در سال آتی بیان داشت: این پروژه، پروژه ای بین المللی است.

وی افتتاح شهر رویاها و افتتاح فاز یک متروی اصفهان در سه ماهه نخست سال جاری را از برنامه های سال آتی بیان کرد.

969 پروژه عملیاتی در سال 92 عملیاتی می شود

حاج رسولی ها در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه های سال آتی شهرداری بیان داشت: 969 پروژه در سال آینده عملیاتی خواهد شد و در واقع روند کار در این عرصه بهتر از سال 91 است.

وی تاکید کرد: همچنین در سال آتی موضوع مدیریت واحد شهری نیز در دستور کار است و 16 وظیفه واگذار خواهد شد.

شوراها بزرگترین تشکل مردمی است

رئیس شورای شهر اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: شورای شهر یک تشکل مردمی است که در سراسر کشور نزدیک به 110 هزار عضو دارد و انتخابات پیش روی شوراهای شهر را بسیار مهم خواند که بیش از یک میلیون کاندیدا دارد.

احتمال دارد دوره چهارم شورای شهر اصفهان مانند قبل نباشد

وی در ادامه سخنان خود همچنین با اشاره به شورای شهر اصفهان بیان داشت: احتمال دارد که دوره چهارم شورای شهر اصفهان به صورت قبل نباشد.

حاج رسولی ها همچنین در خصوص الحاق بهارستان و خوراسگان به اصفهان نیز گفت: در صورتی که بهارستان الحاق می شد جمعیت ما بالای دو ملیلیون نفر می شد و بر اساس قانون شورا می توانست تعداد بیشتری عضو داشته باشد.

همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هزینه انتخابات را سنگین می کند

رئیس شورای شهر اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: همزمانی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری هزینه انتخابات را سنگین تر خواهد کرد، چرا که این امر مستلزم خرید صندوق های رای بیشتری است که باعث می شود هزینه نگهداری آن را هم برای انتخابات بعدی متقبل شویم.

وی ادامه داد: از طرفی این هم زمانی سبب خواهد شد تا تبلیغات با یکدیگر همزمان شود و کسی نمی تواند در شوراها آنگونه که باید و شاید خودش را معرفی کند.

می توان مسئله اشتغال را در کشورهای افغانستان و عراق حل کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در حال حاضر مشکل بزرگ ما موضوغ اشتغال است و نباید فقط در شهر خودمان این موضوع را دنبال کنیم چرا که شهر اصفهان در همه بخشها حرف اول را می زند چون دارای نیروهای کارشناسی بالایی است.

حاج رسولی ها با اشاره به اینکه در سایر شهرها به این تجربه جوانان اصفهانی نیاز است تصریح کرد: اکنون که این بستر آماده است و چرا نبایدجوانان ما به سایر شهرها صادر شوند و چرا پروژهای خارج از استان و یا کشور را انجام ندهند.

وی تصریح کرد: ما باید نیروهای فنی استان را به اطراف و کشورهایی چون عراق و افغانستان و ... بفرستیم.

شورایاری ها در حال شکل گیری است

رئیس شورای شهر اصفهان در ادامه سخنان خود بیان داشت: شورا یاری ها در اصفهان در حال شکل گیری است و از آن به عنوان هسته های محلی در 167 هسته اصلی محلات در حال شکل گیری است.

جهان نما ربطی به ما نداشت، برخی با شعار شهر را به عقب انداختند

رئیس شورای شهر اصفهان در ادامه سخنان خود بیان داشت: جهان نما نیز ربطی به ما نداشت و برخی با شعار شهر را عقب انداختند.

وی ادامه داد: اینکه در این خصوص مقاومت می کردیم این بود که برخی شعار علیه ما می دادند و آنها تازه از راه رسیده بودند و شعار می دادند و در حقیقت موضوع جهان نما ربطی به شورا نداشت و هم اکنون دو طبقه آن نیز خراب شد تا دهن یاوه گویان نیز بسته شود و اکنون نیز برای تخریب آن طلبکار هستیم.

انحراف مترو در همه جای دنیا هست

رئیس شورای شهر اصفهان همچنین در ادامه سخنان خود در خصوص موضوع انحراف مترو به خبرنگاران گفت: چندی پیش مدیر این پروژه به من گفت همه جای دنیا این موضوع وجود دارد و اینکه در 22 کیلومتر 6 متر و یک قوس برنگشته بود مشکلی ندارد.

حاج رسولی ها ادامه داد: اکنون نیز این انحراف اصلاح شده است و حتی تونل مترو از زیر یک ساختمان قدیمی هم گذر کرد و این ساختمان حتی یک میلی متر هم تکان نخورد.

وی تصریح کرد: پیمانکار مترو در این خصوص گفته است انحراف مترو در همه جا هست و ما اکنون در عرصه مترو هم سابقه خوبی داریم.

مردم از پروژه های عمرانی راضی هستند

رئیس شورای شهر اصفهان در ادامه سخنان خود در خصوص رضایت مردم از برنامه های شهرداری نیز بیان داشت: بر اساس نظر سنجی های انجام شده مردم کاملا از پروژه های عمرانی راضی هستند و آنچه من دلم می خواهد دنبال شود موضوع تکریم ارباب رجوع است که نمره آن 14 است.

باغ گلدسته باز شود خیابان چهارباغ باید سنگفرش شود

حاج رسولی ها در ادامه سخنان خود بیان داشت: خیابان باغ گلدسته باز شود خیابان چهارباغ باید سنگفرش و بسته شود و یک ایستگاه مترو هم بالافاصله در نزدیکی شهرداری و خیابان طالقانی ایجاد خواهد شد.

رئیس شورای شهر اصفهان ادامه داد: البته شاید در این محور حمل و نقل عمومی انجام شود.

اصفهان ظرفیت صنعتی شدن و حتی پایتختی را ندارد

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اصفهان شهری توریستی است بیان داشت: اصفهان دیگر ظرفیت صنعتی شدن را ندارد و حتی در خصوص اینکه سخنانی مبنی بر انتقال پایتخت به اصفهان مطرح می شود نیز باید عنوان کرد اصفهان حتی ظرفیت پایتخت شدن را هم ندارد.

حاج رسولی ها تصریح کرد: اصفهان باید به عنوان یک شهر توریستی باشد و سالانه یک متر برای یک نفر به فضای سبز این شهر اضافه گردد.

رئیس شورای شهر اصفهان در ادامه سخنان خود بیان داشت: اقداماتی نظیر راه اندازی brt و ... در اصفهان در جهت جلوگیری و کاهش آلودگی است و باید در این خصوص محیط زیست نیز حساس شود.

دولت مهر ماندگار دارد ما هم خدمت ماندگار داریم

به گزارش مهر حاج رسولی ها در ادامه سخنان خود و در پاسخ به خبرنگاران در خصوص یک دهه خدمت رسانی و خدمت ماندگار بیان داشت: دولت مهر ماندگار دارد و ما هم خدمت ماندگار داریم البته ما به دنبال اجرای مهر ماندگار نیز بوده ایم.