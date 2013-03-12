ملارد در معرض خطر بیابان شدن قرار دارد/ کاشت گیاه در 3700 هکتار عرصه بیابانی

سید علی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور مقابله با بیابان زایی، تثبیت شنهای روان و جلوگیری از فرسایش شدید بادی، برای مساحت بیش از 13 هزار هکتار از اراضی بیابانی این شهرستان طرح بیابان زدایی تهیه شده است.

وی افزود: تاکنون مساحتی بیش از سه هزار و 700 هکتار از عرصه های بیابانی شهرستان با کاشت گونه های مقاوم احیاء و از حالت بحران و فقر پوشش گیاهی خارج شده است.

این مسئول به اجرای پروژه های حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی اشاره و عنوان کرد: با هدف مبارزه با امراض و آفات مهم گیاهان مرتعی همچنین به منظور جلوگیری از بروز احتمالی آتش سوزی در مراتع و جلوگیری از اهداف متصرفین اراضی ملی پروژه های حفاظت و حمایت در سطح شهرستان در حال اجرا است.



عظیمی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی، این شهرستان دارای استعداد و ظرفیتهای مناسبی برای پرورش گیاهان دارویی و صنعتی، زراعت چوب، احداث نهالستان و قلمستانهای جنگلی و مرتعی و ایجاد مجتمع گردشگری و تفریحی در منطقه بویژه در دشت های اخترآباد به واسطه رویش شقایق ها است.

رئیس اداره منابطع طبیعی و آبخیزداری ملارد یادآور شد: در صورت حمایت و تامین اعتبارات لازم این شهرستان آمادگی اجرایی شدن این اقدامات را دارد.

وی از توزیع 45 هزار اصله نهال بین اقشار مختلف مردم در هفته درختکاری خبر داد.