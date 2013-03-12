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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

عظیمی به مهر خبر داد:

ملارد در معرض خطر بیابان شدن قرار دارد/ کاشت گیاه در 3700 هکتار عرصه بیابانی

ملارد در معرض خطر بیابان شدن قرار دارد/ کاشت گیاه در 3700 هکتار عرصه بیابانی

ملارد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملارد با اشاره به اینکه این شهرستان در معرض خطر بیابانی شدن قرار دارد، گفت: در این زمینه در سه هزار و 700 عرصه بیابانی گیاه کاشته شد.

سید علی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور مقابله با بیابان زایی، تثبیت شنهای روان و جلوگیری از فرسایش شدید بادی، برای مساحت بیش از 13 هزار هکتار از اراضی بیابانی این شهرستان طرح بیابان زدایی تهیه شده است.

وی افزود: تاکنون مساحتی بیش از سه هزار و 700 هکتار از عرصه های بیابانی شهرستان با کاشت گونه های مقاوم احیاء و از حالت بحران و فقر پوشش گیاهی خارج شده است.

این مسئول به اجرای پروژه های حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی اشاره و عنوان کرد: با هدف مبارزه با امراض و آفات مهم گیاهان مرتعی همچنین به منظور جلوگیری از بروز احتمالی آتش سوزی در مراتع و جلوگیری از اهداف متصرفین اراضی ملی پروژه های حفاظت و حمایت در سطح شهرستان در حال اجرا است.

عظیمی ادامه داد: با توجه به  شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی، این شهرستان دارای استعداد و ظرفیتهای مناسبی برای پرورش گیاهان دارویی و صنعتی، زراعت چوب، احداث نهالستان و قلمستانهای جنگلی و مرتعی و ایجاد مجتمع گردشگری و تفریحی در منطقه بویژه در دشت های اخترآباد به واسطه رویش شقایق ها است.

رئیس اداره منابطع طبیعی و آبخیزداری ملارد یادآور شد: در صورت حمایت و تامین اعتبارات لازم این شهرستان آمادگی اجرایی شدن این اقدامات را دارد.

وی از توزیع 45 هزار اصله نهال بین اقشار مختلف مردم در هفته درختکاری خبر داد.

کد مطلب 2016892

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