هشدار مقام یمنی خطاب به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جلال الرویشان معاون نخست وزیر یمن در امور دفاع و امنیت تاکید کرد که خط مشی نیروهای مسلح این کشور بر پایه معادله محاصره در برابر محاصره و تنش در برابر تنش تثبیت شده است.

وی اضافه کرد: دشمن سعودی باید به خوبی تاریخ معاصر ملت ایمان و تدبیر در یمن را بخواند.

الرویشان تصریح کرد: مزدوران داخلی نیز به باید به مسیر درست بازگردند و اگر اصرار دارند که همچنان آلت دست دشمن سعودی باشند باید بدانند سرنوشت آنها شکست است.

وی بیان کرد: عملیات صورت گرفته در سراسر ساحل غربی برای نیروهای مسلح ما سخت نیست. آنچه که عربستان طی ۱۲ سال گذشته نتوانسته محقق کند در ۱۰ سال آینده نیز محقق نخواهد شد. دشمن سعودی قبل از هر تصمیم گیری باید بداند که صنعا تسلیم ناپذیر است.

الرویشان گفت: یمن به دنبال صلح شرافتمندانه بود اما دشمن سعودی به این موضوع توجه نکرد. دشمن باید در روابط خود با صنعا تجدید نظر کند.