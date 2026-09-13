گمرک گرمسار در مسیر تقویت جایگاه اقتصادی

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بهسازی راه‌های روستایی گرمسار و آرادان، اظهار کرد: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت و روکش آسفالت راه‌های روستایی این دو شهرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات و پیگیری‌های انجام‌شده با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، افزود: اجرای طرح‌های آسفالت و روکش آسفالت راه‌های روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تخصیص این اعتبار، عملیات آسفالت و روکش آسفالت حدود ۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی گرمسار و آرادان انجام خواهد شد.

عربی همچنین از آغاز پروژه آسفالت راه روستایی کهک-ساروزن به طول ۶.۵ کیلومتر خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهسازی مسیرهای روستایی، ارتقای ایمنی تردد و بهبود دسترسی روستاییان به شبکه راه‌های مواصلاتی اجرا می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری برای تقویت گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، بیان کرد: ارتقای سطح سرویس ارزیابی گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در دیدار با رئیس گمرک کشور پیگیری شد و این موضوع خوشبختانه به نتیجه رسید.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس اعلام گمرک ایران، با وجود محدودیت‌های قانونی و مخالفت‌های قبلی سازمان اداری و استخدامی کشور، سرانجام با ارتقای سطح سرویس ارزیابی گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به «رئیس اداره» موافقت شده و اقدامات لازم برای اجرای آن انجام گرفته است.

عربی این تصمیم را گامی مهم در تقویت جایگاه گمرک گرمسار دانست و گفت: ارتقای سطح سرویس ارزیابی گمرک می‌تواند در تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مؤثر باشد.