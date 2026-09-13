  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۰

گمرک گرمسار در مسیر تقویت جایگاه اقتصادی

گمرک گرمسار در مسیر تقویت جایگاه اقتصادی

گرمسار- نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس از موافقت با ارتقای سطح سرویس ارزیابی گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار خبر داد، اقدامی که برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی منطقه بسیار بااهمیت است.

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بهسازی راه‌های روستایی گرمسار و آرادان، اظهار کرد: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت و روکش آسفالت راه‌های روستایی این دو شهرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات و پیگیری‌های انجام‌شده با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، افزود: اجرای طرح‌های آسفالت و روکش آسفالت راه‌های روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تخصیص این اعتبار، عملیات آسفالت و روکش آسفالت حدود ۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی گرمسار و آرادان انجام خواهد شد.

عربی همچنین از آغاز پروژه آسفالت راه روستایی کهک-ساروزن به طول ۶.۵ کیلومتر خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهسازی مسیرهای روستایی، ارتقای ایمنی تردد و بهبود دسترسی روستاییان به شبکه راه‌های مواصلاتی اجرا می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری برای تقویت گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، بیان کرد: ارتقای سطح سرویس ارزیابی گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در دیدار با رئیس گمرک کشور پیگیری شد و این موضوع خوشبختانه به نتیجه رسید.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس اعلام گمرک ایران، با وجود محدودیت‌های قانونی و مخالفت‌های قبلی سازمان اداری و استخدامی کشور، سرانجام با ارتقای سطح سرویس ارزیابی گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به «رئیس اداره» موافقت شده و اقدامات لازم برای اجرای آن انجام گرفته است.

عربی این تصمیم را گامی مهم در تقویت جایگاه گمرک گرمسار دانست و گفت: ارتقای سطح سرویس ارزیابی گمرک می‌تواند در تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مؤثر باشد.

کد مطلب 6945392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها