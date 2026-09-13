به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال موسویان از شناسایی عوامل آتشسوزیهای امسال در جنگلها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ نفر از افرادی که در آتشسوزیهای عرصههای طبیعی استان نقش داشتهاند، شناسایی و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی افزود: از مجموع افراد شناساییشده، هفت نفر در شهرستان کهگیلویه، دو نفر در شهرستان باشت و دو نفر نیز در شهرستان لنده شناسایی شدهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به در حال رسیدگی بودن پرونده این افراد در مراجع قضایی، گفت: برخورد قانونی با عوامل آتشسوزی جنگلها و مراتع در چارچوب قوانین و مقررات از سوی دستگاههای مسئول پیگیری میشود.
موسویان با تقدیر از همکاری مجموعه قضایی و انتظامی استان، تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد مساحت کهگیلویه و بویراحمد را جنگلها و مراتع تشکیل میدهد و وقوع آتشسوزی در این عرصهها میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به منابع طبیعی و پوشش گیاهی استان وارد کند.
وی از مردم و طبیعتدوستان خواست در صورت مشاهده هرگونه حریق در عرصههای طبیعی، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند و از اقداماتی که میتواند موجب گسترش آتش شود، خودداری کنند.
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