به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال موسویان از شناسایی عوامل آتش‌سوزی‌های امسال در جنگل‌ها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ نفر از افرادی که در آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی استان نقش داشته‌اند، شناسایی و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی افزود: از مجموع افراد شناسایی‌شده، هفت نفر در شهرستان کهگیلویه، دو نفر در شهرستان باشت و دو نفر نیز در شهرستان لنده شناسایی شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به در حال رسیدگی بودن پرونده این افراد در مراجع قضایی، گفت: برخورد قانونی با عوامل آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع در چارچوب قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

موسویان با تقدیر از همکاری مجموعه قضایی و انتظامی استان، تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد مساحت کهگیلویه و بویراحمد را جنگل‌ها و مراتع تشکیل می‌دهد و وقوع آتش‌سوزی در این عرصه‌ها می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی و پوشش گیاهی استان وارد کند.

وی از مردم و طبیعت‌دوستان خواست در صورت مشاهده هرگونه حریق در عرصه‌های طبیعی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند و از اقداماتی که می‌تواند موجب گسترش آتش شود، خودداری کنند.