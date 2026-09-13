به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: زمان انتخاب رشته محل و ویرایش در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی به مدت یک روز مجدد تمدید شد.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی و بنا به دستور معاون آموزشی وزارت بهداشت و به منظور رفاه حال داوطلبان، مهلت انتخاب رشته محل و ویرایش فرم انتخاب رشته آزمون دستیاری از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۲ شهریور تا ساعت ۱۲ ظهر همان روز تمدید شد.

داوطلبان می توانند در بازه زمانی اعلام شده، نسبت به تکمیل و نهایی سازی انتخاب رشته محل خود اقدام کنند.

پیش از این فرصت انتخاب رشته از ۱۵ شهریور تا ۱۸ شهریور تعیین شده بود که با یک بار تمدید فرصت انتخاب رشته‌ محل پنجاه و سومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تا صبح ۲۱ شهریور تمدید شده بود.

به گزارش مهر، پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی در تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد. در این دوره ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۹ نفر در آزمون حضور یافتند.

پس از بررسی اعتراضات، کارنامه نهایی داوطلبان منتشر و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کردند، مجاز به انتخاب رشته هستند.

دفترچه انتخاب رشته محل پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی سال تحصیلی (۱۴۰۵-۱۴۰۶) از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir قابل مشاهده است.