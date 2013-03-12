تاثير مثبت تعطيلي پنج شنبه ها در كاهش آلودگي هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا ذاكر اصفهاني در حاشيه جلسه شوراي اشتغال استان در خصوص تداوم و يا عدم ادامه تعطيلي پنج شنبه ها در شهر اصفهان گفت: كميته بحران و شوراي تأمين استان با حضور كارشناسان مرتبط با موضوع در زمستان سال جاري تصميم به تعطيلي روزهاي پنجشنبه گرفت.

وي با بيان اينكه اين تصميم با توجه به آلودگي هواي ناشي از سوخت هاي فسيلي مربوط به كارخانه هاي صنعتي، نيروگاه ها و تردد خودروها در سطح شهر گرفته شده بود، افزود: دستگاه هاي مختلف از جمله محيط‌زيست، دانشگاه علوم پزشكي ، هواشناسي، مديريت بحران و ساير دستگاه هاي ذيربط پس از بررسي هاي كارشناسانه و برگزاري جلسات متعدد تصميم به تعطيلي پنج شنبه ها در سطح شهر اصفهان گرفتند.

ذاكر اصفهاني تصريح كرد: قانون به شوراهاي مربوطه در استانداري اجازه تعطيلي موقت جهت مقابله با آلودگي را داده است و به همين جهت قرار شد از روزهاي پاياني پاييز تا پايان زمستان كه با پديده اينورژن روبرو هستيم روزهاي پنج شنبه تعطيل باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به اينكه ما به ازايي براي ساعات تعطيل در روزهاي پنج شنبه تعيين شد، يادآور شد: همكاران ما در دستگاه هاي اجرايي وظايف خود را طبق برنامه مصوب انجام دادند.

ذاكر اصفهاني در خصوص نتيجه اين تعطيلي گفت: طبق گزارشات علمي تخصصي دستگاه هاي مرتبط از جمله سازمان محيط زيست استان تعطيلي روز پنج شنبه ها مثبت اعلام شده و مردم عزيزمان در اين روزها و روزهاي جمعه از هواي سالم تري نسبت به ساير ايام هفته برخوردار بودند.