۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

سه شنبه در خصوص تعطیلی پنجشنبه‌ها در اصفهان تصمیم گیری می‌شود

اصفهان - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان از اتخاذ تصمیم نهایی پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها در جلسه شورای تحول اداری سه‌شنبه آتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم معتمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع تعطیلی ادارات استان در روزهای پنجشنبه اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده پیرامون این اقدام، مقرر گردید تصمیم‌گیری نهایی برای این موضوع در جلسه شورای تحول اداری با حضور استاندار اصفهان اتخاذ گردد.

وی افزود: این جلسه در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار و نتیجه نهایی پس از آن به اطلاع دستگاه‌های اجرایی و همچنین عموم مردم خواهد رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان تأکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی در ارتباط با تعطیلی استان در روزهای پنجشنبه بر اساس شاخص‌های گوناگون و بررسی مزایا و معایب آن انجام خواهد شد.

