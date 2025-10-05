به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم معتمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع تعطیلی ادارات استان در روزهای پنجشنبه اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده پیرامون این اقدام، مقرر گردید تصمیم‌گیری نهایی برای این موضوع در جلسه شورای تحول اداری با حضور استاندار اصفهان اتخاذ گردد.

وی افزود: این جلسه در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار و نتیجه نهایی پس از آن به اطلاع دستگاه‌های اجرایی و همچنین عموم مردم خواهد رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان تأکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی در ارتباط با تعطیلی استان در روزهای پنجشنبه بر اساس شاخص‌های گوناگون و بررسی مزایا و معایب آن انجام خواهد شد.