واحدهای پذیرایی منطقه گردشگری گلدشت بروجرد ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن داودی عصر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار بروجرد اظهار داشت: باید بر فعالیت واحدهای پذیرایی، رستوران ها و تالارها در ایام تعطیلات نظارت و موارد بهداشتی و قیمت آنها کنترل شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از اماکن در مسیر گلدشت بروجرد مجوز ندارند که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند وگرنه نیروی انتظامی باید آنها را جمع آوری کرده و برخورد قانونی کند.

داودی ادامه داد: متاسفانه وضعیت ناهنجاری در این واحدها وجود دارد و شرایط مناسبی برای پذیرایی مهمانان نوروزی ندارند.

رئیس صنعت معدن و تجارت بروجرد نیز در این جلسه گفت: این واحدها به غیر از دریافت مجوز از میراث فرهنگی باید از اتحادیه مذکور نیز پروانه کسب گرفته باشند در غیر این صورت اجازه فعالیت ندارند.

مرضیه مرادی تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ دولتی وجود ندارد باید این واحدها به یک نرخ متعارف رسیده و آن را اعلام کنند.

وی گفت: همه رستوران ها، تالارها و غذاخوریهای شهرستان بروجرد موظف به اجرای نرخ متعارف توافقی هستند.