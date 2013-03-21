رحمت الهی و شادی آرزوی من برای همه ایرانیان است

خشایار اعتمادی، خواننده موسیقی پاپ در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چه پیشنهاد نوروزی برای مردم دارید به خبرنگار مهر گفت: پیشنهاد که هیچ، هیچ، هیچ اما یک آرزو برای هم‌وطنان خوبم در سال نو دارم.

خواننده آلبوم " دلشوره " آرزوی خود برای مردم ایران در آستانه سال نو را اینچنین عنوان کرد: انشاءالله دل تمامی مردم سرزمینم شاد و پرطراوت، تن‌شان سلامت، سفره‌شان پر برکت و فضای زندگی شان مملو از ثروت و رحمت الهی باشد.

اعتمادی درباره فعالیت‌های موسیقایی این روزهایش نیز اظهار کرد: در حال تحقیق و پژوهش در زمینه موسیقی هستم. پژوهشی که ضمن فراملی بودنش به لحاظ محتوایی هم کار پر باری محسوب می‌شود اما تا قطعی نشدن آن فعلا نمی‌خواهم از جزئیات آن چیز بیشتری بگویم.