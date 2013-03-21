  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

پیشنهاد نوروزی هنرمندان به مردم

رحمت الهی و شادی آرزوی من برای همه ایرانیان است

رحمت الهی و شادی آرزوی من برای همه ایرانیان است

خشایار اعتمادی به مناسبت سال نو برای همه مردم ایران آرزوی رحمت الهی، شادی و ثروت کرد.

خشایار اعتمادی، خواننده موسیقی پاپ در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چه پیشنهاد نوروزی برای مردم دارید به خبرنگار مهر گفت: پیشنهاد که هیچ، هیچ، هیچ اما یک آرزو برای هم‌وطنان خوبم در سال نو دارم.

خواننده آلبوم " دلشوره " آرزوی خود برای مردم ایران در آستانه سال نو را اینچنین عنوان کرد: انشاءالله دل تمامی مردم سرزمینم شاد و پرطراوت، تن‌شان سلامت، سفره‌شان پر برکت و فضای زندگی شان مملو از ثروت و رحمت الهی باشد.

اعتمادی درباره فعالیت‌های موسیقایی این روزهایش نیز اظهار کرد: در حال تحقیق و پژوهش در زمینه موسیقی هستم. پژوهشی که ضمن فراملی بودنش به لحاظ محتوایی هم کار پر باری محسوب می‌شود اما تا قطعی نشدن آن فعلا نمی‌خواهم از جزئیات آن چیز بیشتری بگویم.

کد مطلب 2018335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه