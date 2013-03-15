دانش آموزان یونان بحران زده از شدت گرسنگی ضعیف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان در مطلبی به ادامه بحران در یونان و تاثیر آن بر دانش آموزان در این کشور پرداخت و نوشت : دانش آموزان یونانی از گرسنگی بسیار ضعیف شده اند. به این ترتیب بحران در یونان، ضعیف ترین قشر در این جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. همواره کودکان بیشتری در این کشور دچار سوء تغذیه می شوند. این مسئله به ویژه، توجه معلمان مدارس را به خود جلب کرده است.



نویسنده در ادامه به نامه "کاترین نیکولایدو"، یک مدیر مدرسه ابتدایی خطاب به صدر اعظم آلمان که در اینترنت منتشر شده است اشاره کرد که در آن به وضعیت معلمان و کودکستانهای یونان پرداخت و از یک کودک شش ساله در یونان فقیر سخن گفت که بر اثر گرسنگی بسیار ضعیف شده بود.



نیکولایدو در نامه خود همچنین نوشت که وی تصمیم گرفت با خانواده این کودک دیداری داشته باشد،آنها در یک فضای تاریک و بسیار تنگ زندگی می کردند، والدین این کودک هر دو بیکار بودند و هیچ چیز حتی نان برای خوردن نداشتند.



وی می گوید این اتفاق من را به این فکر واداشت که نامه ای بنویسم، وضعیت این کودک تنها مورد در یونان نیست و در بسیاری از شهرهای یونان بسیاری کودکان که دچار سوء تغذیه شده اند وجود دارند.



نیکولایدو در ادامه نامه خود نوشته بود که ما آموزگار هستیم، ما انسان هستیم، آیا ما باید شاهد نابودی این کودکان باشیم؟ آیا ما اجازه بدهیم که آینده کشورمان خراب شود؟ وی همچنین خواستار اقدامات صحیح نه به عنوان درخواستی به سازمانها، بلکه به عنوان ابتکاری از طرف معلمان و آموزگاران شد.



وی همچنین با اشاره به اینکه معلمان یونانی هم دستمزد خوبی نداشته و خودشان هم در فقر به سر می برند، با این حال بر این عقیده بود که ما باید به فرزندانمان فکر کنیم.



این مدیر مدرسه ابتدایی در یونان در گفتگو با "هامبورگر ابند لات" نیز تصریح کرد من مواردی از دانش آموزان را در مدرسه می بینم که از شدت گرسنگی ضعیف شده اند و از کمکهای خود به کودک شش ساله فقیری که پدر و مادرش بیکار بودند خبرداد.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه وضعیت بسیار بدی بر مدارس یونان حاکم است، نوشت: معلمان در سراسر کشور ما از درآمد بسیار کم خود برای فقیرترین دانش آموزانشان لوازم تحصیل فراهم می کنند. آنها همچنین می توانند با پزشکان صحبت کنند و این پزشکان برای آنها این مسئله را تایید می کنند که گرسنگی یک مسئله بزرگتر برای دانش آموزان یونانی است.



"نیکولایدو" همچنین خاطر نشان کرد که من حدود بیست و دو سال است که آموزگارم و این اولین بار است که با چنین مواردی روبرو می شوم، حتی والدین من که هر دو معلم بودند چنین اتفاقاتی را تجربه نکرده اند. حالا وی امید به کمک دارد و در پایان نامه خود یک بار دیگر به خانم مرکل که سیاستهای دیکته شده وی به یونان منجر به چنین وضعیتی شده است، سلام می فرستد.