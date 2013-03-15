به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی بیوتکنولوژی که امسال همزمان با چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی برگزار میشود و بزرگترین گردهمایی بیوتکنولوژیستهای کشور است که هر دو سال یک بار برگزار میشود.
در این همایش بیش از هزار نفر از اساتید و محققان و دانشجیوان رشتههای مختلف مرتبط با زیست فناوری حضور دارند.
ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان و دانشمندان رشتههای مختلف زیست فناوری، ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فن آوری و انعکاس نتایج تحقیقات انجام شده، جلب توجه سیاستمداران و اندیشمندان به اهمیت زیست فناوری و بررسی چالشها وارائه راهکارهای دستیابی به اهداف سند ملی زیست فنآوری از جمله اهداف برگزاری همایش است.
هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی در محل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار میشود که طی آن مقالات تخصصی در محورهای مختلف همایش در چهار سالن موازی ارائه خواهد شد.
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