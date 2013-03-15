مذاکرات سران چین و آمریکا درباره امنیت سایبری/ جانشین "ون جیابائو"معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شی جین ‌پینگ" رئیس جمهوری چین و باراک اوباما همتای آمریکایی درباره توسعه روابط دوجانبه، امنیت سایبری و اوضاع شبه جزیره کره گفتگوی تلفنی کردند.

کنگره ملی خلق چین شی جین پینگ را به عنوان رئیس جمهوری جدید چین و جانشین هوجین تائو انتخاب کرده است.

اوباما نیز ضمن تبریک به رئیس جمهوری جدیدی چین بر گسترش همکاریها تاکید کرد. رئیس جمهوری چین نیز به نوبه خود گفت: چین و آمریکا منافع مشترک بسیاری دارند، اما در این بین اختلافاتی نیز وجود دارد.

وی افزود:تا زمانی که دو طرف بر اساس احترام متقابل و شکیبایی گام بردارند، چین و آمریکا قادر خواهند بودند به پیشرفت های قابل توجهی در منطقه آسیا-اقیانوسیه دست یابند و در این منطقه ثبات و صلح برقرار می شود و طرفین در پی همکاری با یکدیگر خواهند بود.

خبر دیگر اینکه کنگره ملی خلق چین امروز جمعه " لی کگیانگ" را به عنوان نخست وزیر جدید و جانشین " ون جیابائو" معرفی کرد.

بر این اساس، سه هزار نماینده حزب کمونیست چین موافقت خود را با نامزدی لی کگیانگ به عنوان نخست وزیر جدید که از سوی شی جین ‌پینگ معرفی شده است، اعلام کردند.