پنتاگون چین را به طور رسمی متهم به جاسوسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پنتاگون در گزارش سالانه خود که دیروز دوشنبه منتشر کرده برای نخستین بار چین را متهم به تلاش برای ورود به سیستم های رایانه ای وزارت دفاع آمریکا کرده است.

البته آمریکا در گذشته چندین بار چین را متهم به جاسوسی سایبری کرده بود اما این برای اولین بار است که پنتاگون بصورت رسمی پکن را متهم به تلاش برای دسترسی به اطلاعات وزارت دفاع ایالات متحده می کند.

در این گزارش 83 صفحه ای که توسط پنتاگون به کنگره آمریکا تحویل داده شده به تلاش های چین در زمینه ساخت جنگنده های جاسوسی و مافوق صوت و همچنین ناوهای هواپیمابر اشاره شده است.

ایالات متحده مدعی شده پکن در حال جاسوسی گسترده برای استخراج اطلاعات سیاست خارجی امریکا و برنامه های نظامی این کشور است.

با توجه به ارزیابی سالانه پنتاگون از ارتش چین، این کشور در سال 2012 تلاش مداومی را برای ورود به شبکه‌ های کامپیوتری دولت ایالات متحده انجام داده است.

در قسمتی از این گزارش آمده است: چین از توانایی‌ هایی که در زمینه شبکه‌ های رایانه‌ای دارد برای جمع آوری اطلاعات از برنامه‌ های دفاع ملی امریکا و بخش های دیپلماتیک، اقتصادی و بخش های صنعتی سود می‌ برد.

بر مبنای گزارش پنتاگون، در سال 2012 سیستم‌ های کامپیوتری متعددی در جهان، موسسات امریکایی را هدف گرفته‌ اند که به نظر می‌ رسد یکی از اصلی‌ ترین آنها، منتسب به دولت چین و ارتش این کشور است.

این گزارش پکن را در تلاش گسترده جاسوسی خود به دنبال رسیدن به تکنولوژی‌های نظامی ایالات متحده نشان می‌دهد. گزارش ارائه شده از طرف واشنگتن، مشخص‌ ترین و صریح ترین بیانیه امریکا است که پکن را به جاسوسی از فضای سایبری این کشور متهم می‌کند.

طی ماههای اخیر، دو طرف اتهامات بسیاری را در این زمینه علیه یکدیگر مطرح نموده‌اند. هر کدام به دیدگاه خود مدعی مورد حمله قرار گرفتن توسط هکرهایی هستند که از سوی کشور مقابل حمایت می‌ شود.

واشنگتن در ماه فوریه پکن را متهم ساخت که حملات سایبری را علیه شرکت های امریکایی صورت داده است. واشنگتن مدعی بود یک واحد ارتش چین در شهر شانگهای، در حملات اینترنتی به موسسات امریکایی نقش داشته است.

از طرف دیگر پکن ضمن رد این اتهامات گفت بیش‌ترین حملات اینترنتی علیه کشورش، از داخل ایالات متحده ساماندهی می‌ شود.