به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری در هشتمین نشست سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دیلم اظهار داشت: همه تمهیدات لازم در مراکز بهداشتی و درمانی برای خدمت‌رسانی مطلوب به مسافرین نوروزی انجام شده است.

وی از آماده شدن وسایل و تجهیزات مورد نیاز اورژانس مراکز بهداشتی درمانی، تهیه لوح کشیک پزشکان و کادر بهداشتی درمانی، تعیین محل اسکان، تجهیز نمازخانه‌ها و نظافت محیط مراکز بهداشتی درمانی خبر داد.

ناصری همچنین از ارائه خدمات پاراکلینیکی، ارائه خدمات دندانپزشکی در شهر دیلم و امام حسن، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات تخصصی (داخلی و اطفال) در ایام نوروز، استقرار پایگاه سلامت نوروزی در ساحل دیلم و آمادگی همه پایگاه‌های اورژانس در سطح شهرستان خبر داد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم در ادامه خاطر نشان کرد: سرپرستان و معاونین مراکز بهداشتی درمانی درایام نوروز بایستی پاسخگوی مسئولان شبکه بوده و نظارت لازم بر مراکز داشته باشند و چک لیست‌ها را در هنگام بازدید تکمیل و به موقع به شبکه ارسال کنند.

ناصری تصریح کرد: نگهبانان مراکز بایستی آمادگی لازم برای پاسخگویی به مسافرین نوروزی را داشته باشند و تغییرات شیفت 24 ساعت گذشته خود را به سرپرست مرکز گزارش داده و به اطلاع نگهبان شیفت بعدی برسانند.

وی از مسئول اورژانس 115 خواست تا با مشورت مسئول گسترش شبکه یک نفر نیروی کمکی و مسلط به امر درمان را برای کشیک کمپ سلامت نوروزی مستقر در ساحل تعیین کند.

رئیس شبکه بهداشت دیلم از مسئولان گسترش شبکه، امورعمومی و حراست خواست چک لیست های نظارتی مراکز را نهایی کرده و نظارت لازم بر کار مراکز بهداشتی درمانی در ایام نوروز داشته باشند.

ناصری بر نصب پلاکاردها و بنرهای اطلاع رسانی و آموزشی در ایام نوروزدرمکانهای مناسب و در معرض دید عموم تاکید کرد.

وی از سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی خواست تا برنامه ریزی های لازم برای هفته سلامت را انجام دهند و برنامه های پیشنهادی خود را به شبکه اعلام کنند.

ناصری در پایان بر پایش و نظارت بر سرشماری مراکز روستایی توسط سرپرستان تاکید کرد.