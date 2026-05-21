فرماندار دیلم: رفع کمبودهای حوزه سلامت رضایت مردم را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر پنجشنبه در بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت که به مناسبت هفته سلامت انجام شد، وضعیت کنونی ارائه خدمات بهداشتی را مطلوب دانست و اظهار کرد: دسترسی آسان مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، نیازمند حضور کادر تخصصی در رشته‌های مختلف و تکمیل زیرساخت‌ها و تجهیزات است که این مهم، رضایت جامعه را به دنبال خواهد داشت.

وی با تأکید بر نگاه ویژه مدیریت شهرستان به حوزه سلامت تصریح کرد: در بحث تخصیص اعتبارات، توجه خاصی به بخش سلامت داریم و در راستای رفع کمبودها و تقویت زیرساخت‌های درمانی، همراهی و حمایت‌های لازم را انجام خواهیم داد.

فرماندار دیلم در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته سلامت به پرسنل خدوم بهداشت و درمان این شهرستان، برای آنان شادکامی، تندرستی و توفیق روزافزون در خدمت‌رسانی آرزو کرد.

در پایان این بازدید، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم گزارشی از اقدامات و عملکرد این شبکه ارائه کرد و در ادامه، از مراقبان سلامت تجلیل به عمل آمد.