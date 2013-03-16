نام تیم سقوط کننده به لیگ دسته اول فوتسال هنوز مشخص نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات رخ داده در هفته پایانی لیگ برتر فوتسال باعث شده است تا کمیته فوتسال برای اعلام نام تیم سقوط کننده دست نگه دارد. گفته می‌شود تیم فوتسال هلال احمر تبریز به خاطر تبانی در بازی آخر مقابل میثاق تهران موفق شده است بازی را به تساوی بکشاند و در لیگ برتر بماند. این در حالی است که تیم ارژن شیراز با وجود پیروزی مقابل تیم فرش آرای مشهد، به خاطر نتیجه هلال احمر به لیگ دسته اول سقوط کرد.

هنوز چند ساعت از پایان لیگ برتر فوتسال نگذشته بود که مسئولان باشگاه ارژن شیراز با ارائه دلایلی پیروزی هلال احمر را عجیب دانستند و بحث تبانی را مطرح کردند. همین مسئله باعث شد تا کمیته فوتسال از باشگاه هلال احمر فیلم بازی با تیم میثاق را درخواست کند ولی نکته عجیب اینکه در فیلم ارسالی به کمیته فوتسال، 5 دقیقه آخر مسابقه که تمام شائبات در آن رخ داده، وجود ندارد.

کمیته فوتسال تصمیم گیری درباره این موضوع را به کمیته انضباطی محول کرده است ولی هنوز پاسخی به صورت رسمی اعلام نشده. سید رضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: تا فیلم کامل بازی به دستمان نرسد و کمیته انضباطی درباره آن نظر ندهد، نمی‌توان تیمی را سقوط کننده دانست. از نظر ما تیم ارژن هنوز به لیگ دسته اول سقوط نکرده است تا اعلام نتیجه نهایی باید صبر کرد.