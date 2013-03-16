به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه موقت شاهرود در گردهمایی طلاب و روحانیون بسیجی شاهرود که با حضور بیش از 150 نفر در حسینیه الزهرا(س) شاهرود برگزار شد، گفت: باید قدرت نرم جهان از آن اسلام شیعی باشد؛ چرا که همه معارف، بصیرت و ارزش‌های اصیل و ناب از این تفکر نورانی است.

حجت‌الاسلام عباس امینی اظهار داشت: سه موضوع را در این جمع نورانی و باطراوت توضیح می‌دهم اول اینکه انقلاب اسلامی مهمترین حادثه قرن است و دوم نظام شجره طیبه صالحین و سوم انتخابات آتی.

وی افزود: انقلاب اسلامی منحصر به ایران نیست؛ خوب است تحلیل یک تحلیلگر رژیم صهیونیستی را بدانیم که گفت "مَثَل انقلاب اسلامی مانند یک سنگ است که داخل آب پرتاب می شود و باید جلوی شعاع آن را گرفت".

امام جمعه موقت شاهرود تصریح کرد: انقلاب اسلامی تغییر حکومت طاغوتی است؛ اما تنها این نیست و به فرموده امام راحل "درگیری جهان اکنون بین سه قدرت است" که قدرت سوم منظور امام راحل ایران اسلامی است.

جلسه‌ ارزيابي عملكرد حلقه‌هاي صالحين شاهرود برگزار شد

فرمانده سپاه شاهرود در جلسه‌ ارزيابي عملكرد حلقه‌هاي صالحين كه با حضور بسيجيان حوزه مقاومت بسيج نجف اشرف برگزار شد، گفت: حلقه‌های صالحین باید اثربخش و با کیفیت باشند و تلاش شود بسیجیان بهره برداری لازم را داشته باشند.

عباس مطهری در سخنانی با تقدیر از فعالیت‌های انجام شده اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا بتوانیم به نحوه شایسته و بایسته‌ای از زحمات بسیجیان تجلیل و تقدیر كنيم و این شجره طیبه را روز به روز با نشاط و رو به تعالی قرار دهیم.

وی افزود: جامعه ما امروز بیش از گذشته به تفکر بسیج و بسیجی نیاز دارد؛ چرا که دشمنان در تلاش هستند با استفاده از تمام ابزار خود این تفکر را از میان بردارند.

فرمانده سپاه شاهرود تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم تا این تفکر پویا و متعالی که نشات گرفته از تعالیم الهی اسلامی است را گسترش و تبیین و تشریح آن در جامعه و بین المللی گسترش دهیم.

مطهری با اشاره به برنامه‌های راهبردی بسیج اظهار داشت: نظام شجره طیبه صالحین برنامه‌ای مهم و اساسی و با توجه به نیاز امروز جامعه و جنگ نرم دشمنان است که باید همه ما آن را جدی گرفته و در برگزاری صحیح و هدفمند آن تلاش کنیم.

چهلمین روز درگذشت سردار شهید حاج حسن شاطری برگزار شد

استاد حوزه و دانشگاه تهران گفت: شهید شاطری یک معلم تمام‏عیار بود که درس معنویت و معرفت را به شاگردانش به خوبی آموزش می‏ داد.

حجت‏الاسلام علیرضا پناهیان در چهلمین روز درگذشت سردار شهید حاج حسن شاطری که با حضور استاندار، فرماندار، فرمانده سپاه استان سمنان، سفیر ایران در بیروت و جمعی از لبنانی‏ها و دیگر مسئولان استانی در گلزار شهدای سمنان برگزار شد، اظهار داشت: شهادت مزد و پاداشی بود که سردار شاطری بعد از عمری مجاهدت و ممارست در راه خدا و احیای ارزش‏های اسلامی و خدمت به مردم مظلوم و مستضعف لبنان از خداوند دریافت کرد و امیدواریم شفاعت ایشان در روز قیامت نصیب حال ما نیز بشود.

وی افزود: هر شهیدی برای ما عزیز و گرانقدر است؛ اگرچه خاطراتی هم از او به یاد نداشته باشیم.

استاد حوزه و دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بعضی از شهدا که از خاطرات آنها خبر داریم، از دست دادنشان برایمان سخت‏تر بوده و یکی از آن شهدا، شهید شاطری است.