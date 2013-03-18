شايعه بركناري روساي كليدي 3 دانشگاه كشور قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاري شايعاتي در خصوص بركناري فرهاد رهبر - رئيس دانشگاه تهران و بيژن رنجبر - رئيس دانشگاه تربيت مدرس به درخواست رئيس جمهور رسانه اي شد.

شایعه برکناری فرهاد رهبر درست پس از برکناری دستجردی وزیر سابق بهداشت که در برابر برکناری باقر لاریجانی رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران به درخواست رئیس جمهور مقاومت کرده بود، مطرح شد. اما آن زمان وزير علوم طي چندين نشست خبري كه با خبرنگاران داشت تمام اين شايعات را تكذيب و تاكيد كرد كه روساي اين دو دانشگاه همچنان به فعاليت خود ادامه خواهند داد و قرار نيست كسي بركنار شود.

اما از آنجا كه مي گويند "تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها "،‌ امروز دوباره پيامكي دست به دست رسانه ها چرخيد و اخباری در برخی سایتهای خبر منتشر شد مبني بر اينكه رئيس جمهور در نامه اي به وزير علوم خواستار بركناري روساي دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس شده است.

از سوي ديگر، شائبه بركناري رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير و جهاد دانشگاهي نيز مطرح شده است.

به گزارش مهر، فرهاد رهبر پيش از اين در گفتگو با خبرنگار مهر خبر بركناري اش را شايعه دانسته بود.

از سوي ديگر، برکناری بيژن رنجبر - رئيس دانشگاه تربيت مدرس از زمان شایعه ممانعت بر سر راه تحصيل اسفنديار رحيم‌مشايي در دانشگاه تحت مديريتش مطرح شد.

رنجبر نیز پيش از اين در پاسخ به پرسش مهر درباره شايعه تهديد طرفداران مشايي براي بركناري وي از سمت رياست دانشگاه تربيت مدرس،‌ گفته بود كه "از اين تهديدها نمي ترسد و همه از وزير گرفته تا ساير مسئولان كشوري بايد براي تحصيل در اين دانشگاه از يك قانون تبعيت كنند."

پيگيريهاي خبرنگار مهر در وزارت علوم حاكي از آن است كه تكليف اين شايعه و نامه تا بعد از ظهر امروز مشخص مي شود و كامران دانشجو - وزير علوم هم اكنون در حال تعيين تكليف اين موضوع است.

این اخبار تا کنون از جانب منبع و ارگان رسمی تأیید و تکذیب نشده است.