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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

با شکست مارتین دل پوترو؛

رافائل نادال قهرمان تنیس ایندین ولز شد

رافائل نادال قهرمان تنیس ایندین ولز شد

رافائل نادال که به تازگی از مصدومیت بلند مدت زانو خود به میادین بازگشته موفق شد عنوان قهرمانی رقابتهای تنیس ایندین ولز را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادال که 7 ماه به دلیل مصدومیت از میادین دور بود در دیدار فینال رقابتهای ایندین ولز در حالی یک ست اول را با نتیجه 6 بر 4 به خوان مارتین دل پوترو واگذار کرده بود در ست های دوم و سوم به ترتیب با نتایج 6 بر 3 و 6 بر 4 به پیروزی رسید تا برای سومین بار جام قهرمانی رقابتهای ایندین ولز را بالای سر ببرد.

این بیست و دومین عنوان قهرمانی نادال در رقابتهای تنیس مسترز بود. نادال که هم اکنون در رده پنجم برترین تنیسورهای مرد جهان قرار دارد بعد از فتح ایندین ولز خود را برای رقابتهای رولند گروس فرانسه آماده می کند.

کد مطلب 2020924

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