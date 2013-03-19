به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عباسی عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح بخش آی سی یو بیمارستان علی آبادکتول افزود: این پزشک متخلف مکرر اقدام به دریافت زیرمیزی از پزشکان می کرد و در نهایت از استان منتقل شده است.
وی با تاکید بر برخورد جدی و قاطع با پدیده زیرمیزی اظهار داشت: هر گونه دریافت زیرمیزی از بیمارستان توسط پزشکان ممنوع بوده و خلاف قانون است.
وی عنوان کرد: در صورت مشاهده اینگونه تخلف، پروانه پزشکان متخلف لغو می شود.
عباسی گفت: از مردم می خواهیم در صورت مشاهده پدیده زیرمیزی پزشکات، کتبا به ما گزارش دهند تا برخورد کنیم.
وی به انتقادات در زمینه نبود دستگاه های مجهز و پیشرفته مورد نیا و نیروی انسانی لازم در بیمارستان علی آبادکتول پاسخ نداد.
عباسی همچنین در زمینه تاخیر در راه اندازی بخش آی سی یو بیمارستان علی آبادکتول اظهار تاسف کرد و خواستار توضیح رئیس بیمارستان در این زمینه شد.
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