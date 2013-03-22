امضای 9 توافقنامه همکاری بین پکن و مسکو/جینپینگ به روسیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، این توافقنامه ها به امضای "دیمیتری روگوزین" معاون نخست وزیر روسیه و "وانگ یانگ" همتای چینی اش در مسکو رسید. بر این اساس، دو کشور همکاری های خود را در زمینه نفت و محصولات پتروشیمی، بانکداری و سرمایه گذاری گسترش می دهند.

طبق این توافقنامه بانک توسعه چین در راستای تنظیم همکاری های مالی با شرکت MBC روسیه و نیز یک شرکت دولتی چین با کنسرسیوم نفتی سینتز روسیه همکاری می کنند.

توافق دو کشور در آستانه سفر سه روزه "ژی جینپینگ" رئیس جمهوری جدید چین به روسیه که از امروز جمعه آغاز خواهد شد، به دست آمده است. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری چین پس از انتخابش به این سمت در چهاردهم مارس است.