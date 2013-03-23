به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره به صورت فرهنگی و هنری از روزهای هشتم تا دهم فروردین ماه تحت عنوان کنگره بین المللی سرزمین نور در شلمچه برگزار می شود.

ساعت برگزاری این جشنواره که با حضور انبوه کاروانهای راهیان نور از سراسر کشور برگزار می شود 10 تا 12 تعیین شده است که بعد از آن نماز به صورت جماعت برگزار شود.

قرار است در این کنگره افراد خارجی که در قالب کاروان های راهیان نور به سرزمینهای دفاع مقدس سفر می کنند نیز حضور داشته باشند و از نزدیک با منش رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

معرفی شهدای محوری راهیان نور و تبیین سیره آنها و بازخوانی برخی وصیتنامه های شهدا از جمله برنامه های برگزاری این کنگره به شمار می رود.

هر سال در اولین روزهای سال جدید، حال و هوای مناطق عملیاتی و یادمانی دفاع مقدس در جنوب کشور هم مانند طبیعت بهاری دگرگون می شود و هزاران نفر از مشتاقان کاروانهای راهیان نور از سراسر کشور خود را به مناطق عملیاتی و یادمانی دفاع مقدس در جنوب کشور می ‌رسانند تا در ایام تعطیلات عید نوروز در کنار یادمانهای دوران دفاع مقدس باشند.