حجت الاسلام روح الله فاطمي نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبريك فرارسيدن 12 فروردين گفت: مراسم گرامیداشت روز 12 فروردین از امشب بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی آغاز می شود.
وی بیان داشت: روز 12 فروردین نیز یک ساعت قبل از نماز ظهر و عصر حجت الاسلام اسماعیلی سخنرانی داشته و ساعت 18 و 30 دقیقه همین روز نیز حجت الاسلام گنجی سخنرانی می کند.
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) عنوان کرد: بعد از نماز مغرب و عشا نیز حجت الاسلام نظری منفرد سخنرانی می کند.
حجت الاسلام فاطمی نسب به مهر خبر داد:
برگزاری مراسم گرامیداشت روز 12 فروردین در حرم حضرت معصومه (س)
قم - خبرگزاري مهر: مسئول روابط عمومي و اطلاع رساني آستان مقدسه حرم حضرت معصومه (س) گفت: مراسم گرامیداشت روز 12 فروردین با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در حرم حضرت معصومه (س) برگزار مي شود.
حجت الاسلام روح الله فاطمي نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبريك فرارسيدن 12 فروردين گفت: مراسم گرامیداشت روز 12 فروردین از امشب بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی آغاز می شود.
کد مطلب 2024583
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