برگزاری مراسم گرامیداشت روز 12 فروردین در حرم حضرت معصومه (س)

حجت الاسلام روح الله فاطمي نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبريك فرارسيدن 12 فروردين گفت: مراسم گرامیداشت روز 12 فروردین از امشب بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی آغاز می شود.



وی بیان داشت: روز 12 فروردین نیز یک ساعت قبل از نماز ظهر و عصر حجت الاسلام اسماعیلی سخنرانی داشته و ساعت 18 و 30 دقیقه همین روز نیز حجت الاسلام گنجی سخنرانی می کند.



مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) عنوان کرد: بعد از نماز مغرب و عشا نیز حجت الاسلام نظری منفرد سخنرانی می کند.