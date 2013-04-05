نتایج دور مقدماتی بخش دانش آموزی مسابقات ربوکاپ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش دانش آموزی هشتمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران 2013 در سالن شماره 6 محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز شد،

در بخش امدادگر الف ابتدایی در دور مقدماتی تیم‌های "سینا 2" و "صدرا ربات" با 220 امتیاز به طور مشترک اول شدند. در همین بخش تیم "روبوحافظ" با 165 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و تیم "سینا 1" با 150 امتیاز سوم شد.

در بخش امدادگر ب ابتدایی در دور مقدماتی تیم "سینا" با 240 امتیاز در جایگاه اول، تیم "صدرا ربات" با 110 امتیاز در مکان دوم و تیم "کاوش" با 30 امتیاز در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گرفتند.

در لیگ امدادگر الف پیشرفته تیم "کاوش" با 265 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد. تیم "امداد شریف" با 240 امتیاز در مقام دوم و تیم "فرزانگان یک" با 175 امتیاز مقام سوم را بدست آوردند.

بنابرابن گزارش مسابقات روبات‌های فوتبالیست در سه بخش "روبات وزن آزاد زمین بزرگ"، "روبات وزن آزاد زمین کوچک" و "روبات سبک وزن" در حال برگزاری است.

در این مسابقات از هر گروه دو تیم برتر به مرحله بعد راه پیدا خواهند کرد.