شروع رقابت 390تیم در مسابقات ربوکاپ/ روباتها در برابر قهرمان جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، ربوکاپ يا جام جهانی روبات‌ها، يک پروژه بين‌المللی برای ارتقای هوش مصنوعی و روباتيک است. فدراسيون جهانی ربوکاپ در تلاش است تا با طرح مسایل استاندارد که دامنه گستره آن تمامی فناوری‌های موجود را به مشارکت و آزمون فرا می‌خواند به پرورش تحقيقات هوش مصنوعی و روبات‌های هوشمند بپردازد.

ربوکاپ، بازی فوتبال را با هدف ايجاد ابتکاراتی برای مسايل اساسی اجتماعی و صنعتی به عنوان محور اصلی تحقيقات خود انتخاب کرده است. هدف نهايی ربوکاپ تشکيل يک تيم کاملا هوشمند از روبات‌های انسان نما است که در سال 2050 برابر تيم قهرمان جام جهانی فوتبال به پيروزی دست يابد.

برای تحقق اين امر نیاز به فناوری‌های گوناگون چون اصول طراحی عامل‌های خودکار، همکاری چند عامله، استفاده از استراتژی، تحليل و استدلال زمان واقعی و ترکيب حسگر‌ها است. از این رو رقابت‌های ربوکاپ چارچوبی برای تحقيق در جنبه‌های نرم‌افزاری روبات‌ها فراهم می‌کند.

در ایران نیز به همت کمیته ملی ربوکاپ از سال 1382 مسابقات روباتیک برگزار شد و امسال نیز هشتمین دوره آن برگزار می‌شود.

این دوره از مسابقات سالانه از امروز 16 فروردین ماه آغاز و تا 18 فروردین ماه ادامه دارد. در این دوره از مسابقات 390 تیم برای رقابت در لیگ های مختلف پذیرش شدند که به شرح ذیل است:

در بخش فوتبال روباتها

لیگ شبیه سازی دو بعدی فوتبال 24 تیم

لیگ شبیه سازی سه بعدی فوتبال 18 تیم

روباتهای فوتبالیست سایز کوچک 6 تیم

روباتهای فوتبالیست سایز متوسط یک تیم

لیگ روبات های انسان نما 12 تیم

لیگ روبات های استاندارد 7 تیم پذیرش شدند.

در بخش امداد روباتها

لیگ شبیه ساز عامل امداد 14 تیم

ليگ روبات های امدادگر مجازی 3 تیم

لیگ روبات های امدادگر 18 تیم

در بخش روباتهای خانگی از 5 تیم ثبت نام کننده 4 تیم پذیرش شدند.

بخش دانش آموزی

لیگ فوتبال الف وزن آزاد 18 تیم

لیگ فوتبال ب وزن آزاد 17 تیم

لیگ فوتبال ب سبک وزن 14 تیم

لیگ امداد ابتدایی الف 15 تیم

لیگ امداد پيشرفته الف 29 تیم

لیگ امداد ب 17 تیم

لیگ امداد دانش آموزی Cospace 7 تیم

لیگهای مین یاب

لیگ روبات هاى مين ياب خودكار 28 تیم

لیگ روبات هاى مين ياب دستی 21تیم

لیگ رقابت فنى روبات هاى مين ياب 5 تیم

بخش نمایش دانشجویی

لیگ نمایش دانشجویی 11 تیم

لیگ نمایش دانش آموزی-مقدماتی 3 تیم

لیگ نمایش دانش آموزی- پیشرفته 21 تیم

بخش رقابتهای روباتهای پرنده

در لیگ روباتهای پرنده 48 تیم ثبت نام کردند که از این تعداد 19 تیم برای شرکت در رقابتهای اصلی پذیرفته شدند.

لیگ زیر دریایی ها

در این بخش از رقابت‌ها 19 تیم دانشگاهی و تحقیقاتی ثبت نام کردند که 10 تیم برای این بخش پذیرش شدند.

رقابت‌های این لیگ از روز گذشته پنج شنبه 15 فروردین ماه در واحد علوم تحقیقات آغاز شده و تا امروز جمعه 16 فروردین ماه ادامه دارد.

اعزام برترین ها به مسابقات جهانی

مسابقات جهانی ربوکاپ در سال جاری در هلند برگزار می شود و برترین های مسابقات ربوکاپ ایران برای حضور در این رقابت ها به هلند اعزام خواهند شد.