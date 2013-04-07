كشف غار دو سر در مهريز ايران را در فهرست جهاني قرار داد

جواد نظامدوست اظهار داشت: بهمنماه سال گذشته به همت گروهی از غارنوردان و غارشناسان استان یزد، غار دوسر در نزدیکی شهرستان مهریز در استان یزد کشف شد كه این غار بزرگترین تالار زیرزمینی ایران و چهارمین تالار بزرگ غاری در جهان را دارد.
غاري كه چندي پيش در مهريز توسط يك گروه غارنورد كشف شد
وي با بیان اینکه دسترسی به این تالار پس از طی یک مسیر عمودی به ارتفاع 100 متر امکانپذیر است، افزود: مساحت تالار این غار بر اساس نقشه برداری صورتگرفته، حدود 81 هزار و 500 متر ثبت شده است. این تالار بیضیشکل با طول 385 متر، عرض 265 متر و ارتفاع 70 متر است.
نظامدوست عنوان كرد: این گروه از غارنوردان و غارشناسان ایرانی پس از ارائه این نقشهها و اطلاعات مربوط به غار دوسر، به انجمنها و کمیتههای بینالمللی فعال در زمینه غار، توانستند چهارمین جایگاه در فهرست تالارهای بزرگ غاری جهان را به نام ایران ثبت کنند و ایران در این ردهبندی جهانی، پس از کشورهای مالزی، چین و اسپانیا قرار گرفت.
وي ادامه داد: غار دوسر، کاملا فنی است و ورود به آن به تجهیزات بسیار تخصصی نیاز دارد.
نظامدوست يادآور شد: به گفته کاشفان این غار، ورود به غار دوسر و تماشای این پدیده شگفتانگیز برای افراد ناآشنا و حتي اشخاصی که با سیستم سنگنوردی قصد پیمایش دارند، خطرات بالقوهای دارد و سنگهای بزرگ و کوچک دورن تالار نیز از احتمال ریزش سقف این تالار حکایت میکنند.
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