به گزارش خبرنگار مهر، الهام بازیار صبح پنجشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان، اظهار کرد: امروز نیز تداوم ناپایداری جوی و دریایی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان نیمه‌ابری خواهد بود و در ساعات صبح در سواحل و جزایر، مه صبحگاهی با احتمال کاهش موقتی دید پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان بیان کرد: در مناطق دریایی استان وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی موجب مواج شدن دریا خواهد شد و بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا نیز به بیش از ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

بازیار توصیه کردشناورهای سبک از تردد در دریا خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد.

وی درباره وضعیت جوی استان گفت: به دلیل رطوبت ناشی از وزش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان، در ارتفاعات طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر همراه با رگبار باران، رعدوبرق و گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان افزود: این شرایط به‌ویژه در ارتفاعات شرقی استان و شهرستان بشاگرد پیش‌بینی می‌شود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

بازیار در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان اظهار کرد: به دلیل افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش یک تا سه درجه‌ای دمای بیشینه در طول روز پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: دمای بندرعباس امروز بین ۳۱ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

کارشناس اداره کل پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: شهرستان بشاگرد صبح امروز با دمای ۲۶.۶ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان خنک‌ترین شهر استان گزارش شد.

بازیار همچنین درباره وضعیت جزر و مد در بندرعباس گفت: ساعت جزر در شهر بندرعباس ۷:۴۵ و ساعت ۱۴ نیز مد در آب‌های ساحلی بندرعباس پیش‌بینی می‌شود.