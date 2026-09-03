هشدار زرد هواشناسی برای قم؛ باد شدید و گردوخاک در راه است

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: شرایط جوی استان قم طی روزهای آینده عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود، اما وزش باد و وقوع پدیده گردوخاک در برخی ساعات، از مهم‌ترین ویژگی‌های جوی استان خواهد بود.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، از صبح روز جمعه سیزدهم شهریورماه، سامانه‌ای ناشی از افزایش تغییرات فشار در سطح زمین، شرایط را برای وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد استان فراهم می‌کند.



کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: فعالیت این سامانه تمامی مناطق استان قم را دربر خواهد گرفت و از صبح جمعه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت همان روز ادامه خواهد داشت.



ترابیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان قم گفت: نوع مخاطره پیش‌بینی‌شده، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک در مناطق مستعد است و لازم است شهروندان نسبت به تغییرات جوی پیش رو توجه داشته باشند.



باد شدید در انتظار قم است



وی با اشاره به وضعیت پیش‌بینی‌شده برای امروز پنجشنبه دوازدهم شهریورماه گفت: آسمان در این روز نیز صاف خواهد بود، اما در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی ادامه خواهد داشت.



کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: جهت وزش باد در روز پنجشنبه شرقی و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و کمینه و بیشینه دمای شهر قم نیز به ترتیب ۲۱ و ۳۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



گردوخاک جمعه شدت می‌گیرد



ترابیان با اشاره به تغییر شرایط جوی در روز جمعه اظهار کرد: آسمان قم در روز سیزدهم شهریور صاف پیش‌بینی می‌شود، اما در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود و در مناطق مستعد نیز خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.



وی افزود: باد در روز جمعه از سمت شرق می‌وزد و سرعت آن بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: کمینه دمای پیش‌بینی‌شده برای شهر قم در روز جمعه ۲۰ درجه و بیشینه دما ۳۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



وی با تأکید بر اینکه هشدار سطح زرد صادرشده مربوط به فعالیت همین شرایط جوی است، گفت: افزایش سرعت باد و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد، مهم‌ترین پدیده‌های جوی مورد انتظار در سطح استان طی روز جمعه خواهد بود.



جمکران گرم‌ترین و کهک خنک‌ترین نقطه بود



ترابیان همچنین به وضعیت دمایی استان قم طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: کهک با ثبت دمای ۱۸.۷ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبح استان را تجربه کرد.



وی ادامه داد: در مقابل، جمکران با ثبت دمای ۴۱.۳ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین بعدازظهر استان قم در شبانه‌روز گذشته را به خود اختصاص داد.

