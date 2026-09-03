خبرگزاری مهر- گروه استانها: کمیته امداد امام خمینی(ره) از ابتدای شکلگیری تاکنون یکی از مهمترین نهادهای حمایتی کشور در حوزه خدمترسانی به اقشار نیازمند بوده است؛ نهادی که مأموریت آن تنها در تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوادههای تحت حمایت خلاصه نمیشود و در سالهای اخیر، توانمندسازی و ایجاد زمینه استقلال اقتصادی و اجتماعی مددجویان به یکی از محورهای اصلی فعالیت آن تبدیل شده است.
در لرستان نیز کمیته امداد با تکیه بر منابع دولتی، ظرفیت خیران و مشارکتهای مردمی، مجموعهای از برنامهها را در حوزههای مختلف از جمله مسکن، اشتغال، درمان، معیشت، ازدواج و حمایتهای فرهنگی دنبال میکند.
بهزاد مرادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح بخشی از این اقدامات، بر تغییر نگاه از «حمایت صرف» به سمت «توانمندسازی و خدمترسانی» تأکید دارد.
در این میان، تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان، احداث و واگذاری مسکن برای مددجویان و تأمین جهیزیه برای زوجهای تحت حمایت، بخشی از برنامههای حمایتی این نهاد در لرستان است.
در بخش اقتصادی نیز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوادههای تحت حمایت، در کانون برنامههای کمیته امداد قرار دارد. هدفگذاری ایجاد ۷ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی با اعتبار پیشبینیشده هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، در کنار توسعه طرحهای مرتبط با انرژی و پنلهای خورشیدی، از جمله برنامههایی است که این نهاد برای توانمندسازی اقتصادی مددجویان دنبال میکند.
در ادامه، مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان درباره رویکردهای حمایتی، برنامههای توانمندسازی، اشتغال، مسکن، جهیزیه، نقش خیران و برنامههای این نهاد در شرایط پساجنگ را میخوانید.
بهزاد مرادی، با تشریح جایگاه و رویکردهای این نهاد در حمایت از اقشار نیازمند، اظهار داشت: کمیته امداد به عنوان یکی از نهادهای انقلابی و شجره طیبه انقلاب، بر اساس نقشه دینی و فقهی و اندیشه والای بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی شکل گرفته و با هویت مردمی و رویکردی جهادی و عامالمنفعه فعالیت میکند.
وی افزود: این نهاد در راستای ترویج فرهنگ خیر، احسان و نیکوکاری و همچنین ارتقای کرامت انسانی فعالیت دارد و تلاش میکند حمایت از نیازمندان را در چارچوبی هدفمند دنبال کند.
نگاه متفاوت کمیته امداد به مددجویان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با بیان اینکه کمیته امداد تفاوت اساسی با بسیاری از خیریهها و سازمانهای مردمنهاد در جوامع مختلف دارد، عنوان کرد: تفاوت اصلی در نوع نگاهی است که این نهاد به افراد تحت حمایت خود دارد.
مرادی ادامه داد: مجموعه کمیته امداد با این نگاه فعالیت میکند که اگر عزیزی بنا به هر دلیلی در مسیر زندگی با مشکل مواجه شده است، باید به عنوان «ولینعمت» مورد حمایت قرار گیرد و زمینه برای عبور او از مشکلات فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه خدمات کمیته امداد صرفاً محدود به حمایتهای معیشتی نیست، گفت: این نهاد در حوزههای مختلف خدمات ارزندهای را با رویکرد توانمندسازی ارائه میدهد و تلاش میشود حمایتها به گونهای باشد که افراد تحت پوشش بتوانند مسیر زندگی خود را با توان و استقلال بیشتری ادامه دهند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان در ادامه با اشاره به برنامههای فرهنگی این نهاد اظهار داشت: در راستای حمایت فرهنگی و آموزشی از دانشآموزان، ۴۸ هزار بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان توزیع خواهد شد.
احداث و واگذاری ۱۵۴ واحد مسکونی به مددجویان
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن مددجویان تصریح کرد: طی هفته دولت امسال، ۱۵۴ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد احداث و در اختیار این عزیزان قرار گرفت.
مرادی در ادامه با اشاره به اقدامات کمیته امداد در حمایت از ازدواج جوانان تحت پوشش، اظهار داشت: طی هفته وحدت، ۳۴۸ مورد جهیزیه برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان تأمین و به این عزیزان اهدا شد.
مرادی افزود: یکی از اقدامات مهم دولت در این زمینه، افزایش ۵۰ درصدی مستمری و کمکمعیشت مددجویان کمیته امداد بود که نقش مؤثری در حمایت از خانوادههای تحت پوشش دارد.
وی با تأکید بر استمرار پرداخت مستمری و سایر حمایتهای معیشتی بیان کرد: مستمری، کمکمعیشت، سبد غذایی و یارانه مددجویان بدون هیچگونه تأخیری پرداخت شده است.
حمایت از آسیبدیدگان در شرایط پساجنگ
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با اشاره به شرایط موجود و مردمی بودن این نهاد، اظهار داشت: با توجه به شرایطی که امروز وجود دارد و اینکه کمیته امداد یک نهاد مردمی است، اکنون که در شرایط پساجنگ قرار داریم و قطعاً عزیزانی نیز دچار خسارت شدهاند، یکی از رویکردهای کمیته امداد حمایت از این افراد است.
مرادی تصریح کرد: رویکرد کمیته امداد این بوده است که از موضوع حمایت صرف عبور کرده و به عنوان یک نهاد خدمترسان، فعالیت خود را در راستای افزایش سرمایههای اجتماعی ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که خدمات کمیته امداد در کنار حمایت از نیازمندان، به تقویت کرامت انسانی، توانمندسازی خانوادهها و افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی در جامعه منجر شود.
مشارکت ۵۴ هزار خیر در طرح اکرام و محسنین
مرادی در ادامه با اشاره به مشارکت خیران در طرحهای اکرام و محسنین اظهار داشت: ۵۴ هزار خیر با کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان در این حوزه همکاری دارند که در همین راستا ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوادههای تحت حمایت واریز شده است.
وی افزود: این مبالغ در بخشهای مختلف از جمله کمکهزینه معیشت، مسکن، درمان، اشتغال و توانمندسازی مددجویان هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با تأکید بر اینکه توانمندسازی مددجویان یکی از رویکردهای اصلی این نهاد است، گفت: هدفگذاری کمیته امداد لرستان در سال جاری، ایجاد ۷ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان استان است.
مرادی اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این برنامه را هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخشی از این هدف قطعاً با مشارکت و کمک خیران محقق خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای جدید در حوزه اشتغال مددجویان تصریح کرد: استفاده از انرژی و پنلهای خورشیدی یکی از رویکردهای مهم کمیته امداد در حوزه اشتغال مددجویان استان به شمار میرود.
خرید نیروگاه ۹ مگاواتی برای اشتغال زنان سرپرست خانوار
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان همچنین از برنامه خرید یک نیروگاه ۹ مگاواتی برای ایجاد اشتغال خبر داد و اظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد فرصت شغلی برای ۳ هزار زن سرپرست خانوار در استان دنبال میشود.
مرادی در ادامه با اشاره به نقش خیران و مردم در تأمین منابع مورد نیاز کمیته امداد، گفت: هدفگذاری این نهاد در سال جاری، جمعآوری ۹۰۰ میلیارد تومان کمک از خیران و مردم استان لرستان است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت خیران، در کنار منابع دولتی و برنامههای توانمندسازی، میتواند زمینه توسعه خدمات کمیته امداد و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای خانوادههای تحت حمایت را فراهم کند.
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