ارتقای دهستان «چانف» به بخش «آهوران» موجب خوشحالی مردم شد/ نخستین بخشدار «آهوران» معرفی شد

صاحب گل صالحی در گفتگو با مهر افزود: ارتقای دهستان ها به بخش و مراتب بالاتر موجب عمران و آبادانی بیش از پیش در مناطق محروم خواهد شد و زمینه امید به زندگی را افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینکه شهرستان نیکشهر دارای پتانسیل های مناسبی در زمینه کشاورزی و تولیدات زراعی است، افزود: سرمایه گذاری در این منطقه از جمله تاسیس دانشکده کشاورزی و آموزش نیروهای بومی به منظور تبدیل کشاورزی سنتی به نوین نقش بسزایی در شکوفایی و بالندگی جنوب استان دارد.

وی ادامه داد: اجرای پروژه های بزرگ و فراهم ساختن زیرساخت های مهم از جمله راه آهن به طور حتم موجب برون رفت مناطق جنوبی استان از مشکلات بیکاری و محرومیت خواهد شد.

صالحی با شاره به نامگذاری مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری امسال به نام حماسه اقتصادی گفت: برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری باید با حمایت از تولید کنندگان و گام برداشتن در مسیر خودکفایی به این هدف دست یافت.

وی یاد آور شد : امید است با توجه به ارتقا دهستان چانف به بخش آهوران شاهد رشد منطقه و کاهش هرچه بیشتر مشکلات مردم در این منطقه باشیم.

به گزارش خبرنگارمهر در همنی رابطه به دنبال ارتقای دهستان چانف به بخش آهوران از توابع شهرستان نیکشهر واقع در جنوب سیستان و بلوچستان «خیرمحمد نیکبخت» به عنوان نخستین بخشدار معرفی و آغاز به کار کرد.