"آقا خوبه" رونمایی شد/ تحفه بسیچ صداو سیما به ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "آقا خوبه" به کارگردانی علی عطشانی روز گذشته چهارشنبه 28 فروردین در آستانه روز ارتش با حضور علی اصغر جعفری رییس بسیج صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین آل هاشم رییس عقیدتی سیاسی ارتش و سردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سالن غدیر سازمان عقدتی سیاسی ارتش رونمایی شد.



در این مراسم، جعفری با بیان اینکه معمولا در تعاریف دانشگاهی معتقدند ارتش جزو قدرت سرد است، اظهار کرد: وجود ایمان، اخلاص، باور به ولایت و نیروهای مؤمن در ارتش جمهوری اسلامی ایران موجب شده است که مؤلفه‌های قدرت سخت و نرم را با هم دارا باشد. این امر را می‌توان از حضور ارتشیان در دوران هشت دفاع مقدس دریافت کرد چرا که در هر دو بُعد توانست سرآمد ارتش‌های دنیا باشد و نمونه آن را در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم.



وی افزود: بسیج صدا و سیما نیز تمهیداتی فراهم کرده است تا علاوه بر برنامه‌های عمومی، برنامه‌های ویژه‌ای را هم داشته باشد و روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به شکل ملموس‌تری به مردم ایران نشان بدهد. در همین راستا بسیج مرکز رسانه ملی تحفه ویژه‌ای تدارک دیده تا ارادت خود را به سربازان ولایت به شکل ملموس‌تری نشان دهد.

جعفری یادآور شد: فیلم تلویزیونی "آقا خوبه" و نماهنگ "ارتش امام زمان(عج)" تولیداتی است که نشان دهنده ارادت ما به ارتش است و من در اینجا سلام آقای ضرغامی را نیز به شما تقدیم می‌کنم. همچنین از راهنمایی‌های دکتر کارگر سپاسگزارم.



وی به فعالیت‌های رسانه ملی در خصوص تولید برنامه‌های ویژه در خصوص راهیان نور اشاره کرد و ادامه داد: در ایام راهیان نور رسانه ملی توانست فعالیت‌های خود را به بیش از سه برابر نسبت به گذشته افزایش دهد.

رییس بسیچ صدا و سیما علی عطشانی و میرولی حسینی را کارگردان و تهیه‌کننده "آقا خوبه" معرفی و اظهار کرد: در این اثر چهره‌های قابل توجه هنری چون فاطمه گودرزی، علی دهکردی، علی اوسیوند و اصغر تقی‌زاده بازی کرده‌اند. ترانه نماهنگ "ارتش امام زمان(عج)" نیز توسط پرویز بیگی حبیب آبادی سروده شده، محمدرضا عقیلی آن را آهنگسازی کرده و امیرحسین سلیمی نیز خواننده این اثر است.

در ادامه آل هاشم، اظهار کرد: ایام مبارکی را پشت سر می‌گذرانیم. چرا که از طرف امام راحل 28 فروردین ماه اعلام شد که باید روز ارتش گرامی داشته شود. از طرفی نیز در ایام شهادت حضرت زهرا (س) به سر می‌بریم. ارتش دریایی از جانفشانی، ایثار، فداکاری و رشادت است. امروز تنها توانسته‌ایم گوشه‌ای از این فداکاری و ایثار را به اطلاع مردم برسانیم. در حالی که هر قدر که جانفشانی‌ نیروهای مسلح به ویژه ارتش را تبیین کنیم روحیه رزمندگان را بالاتر خواهیم برد و موجب تقویت دفاعی و ارتقای توانمندی‌های پنهان کشور خواهیم شد.

وی افزود: آنچه که تاکنون از واقعیت‌های دفاع مقدس و ارتش بیان شده است تنها گوشه‌ای از آن رشادت‌ها و فداکاری‌ها بوده است و با آنچه که انجام شد فاصله‌ زیادی دارد. زمانی که دشمنان تلاش می‌کردند این ارتش را از میان بردارد و یک ارتش خلقی ایجاد کند، امام فرمودندارتش باید بماند و فرمودند که ارتشیان باید در روز 29 فروردین ماه در خیابان‌ها رژه بروند. مردم نیز به خیابان‌ها بیایند. از طرف دیگر مقام معظم رهبری در وصف ارتش، این نیرو را شجره طیبه و ارتش حزب‌الله نام نهادند.

سردار کارگر نیز در این مراسم در سخنانی گفت: باید به ارتش جمهوری اسلامی ایران افتخار کرد چرا که در دوران دفاع مقدس و بعد از آن و هم‌ اکنون عملکرد شایسته و ارزشمندی را داشته و دارد. ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتشی مکتبی است و می‌تواند در مقابل دشمنان این نظام مقدس در همه ابعاد دریایی، زمینی وهوایی عرض اندام کند.

وی افزود:هر روز که به پیش می‌رویم ارتش موفق‌تر، با نبوغ‌تر و شاداب‌تر جلوه می‌کند. این ارتش توانسته است رضایت مقام معظم رهبری که بالاترین برکت است را به دست بیاورد. ما هم لیاقت این را داشته باشیم که در حیطه کاری خودمان به آن‌ها خدمت کنیم.

در بخش پایانی این مراسم میرولی حسینی تهیه کننده تله فیلم "آقا خوبه" مورد تقدیر قرار گرفت. علی عطشانی کارگران نیز موفق به حضور در مراسم نشد.