مهدی موذن در گفتگو با مهر با انتقاد از اینکه آیین نامه گودبرداری به این سازمان ابلاغ نشده است، گفت: ما یک سازمان عامل هستیم و در اجرا و ساخت و ساز دخالت داریم اما از جزیئات این آئین نامه بی خبر هستیم این همان نگاه سلیقه ای مسئولان است.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان تصریح کرد: اگر این آیین نامه ضابطه اجرایی است که ساختمان به درستی تخریب و گودبرداری شود باید تمام دست اندرکاران ساختمان از آن مطلع باشند و سازمان باید این آیین نامه را داشته باشد تا به معماران تجربی و کاردان ها اطلاع دهند اما تاکنون خبری از ابلاغیه نیست.

وی تصریح کرد: پس در تخریب و گودبردای نیاز به آیین نامه جدید داریم و تاکنون آیین نامه مدونی نبوده که در چهارچوب یک ساختمان ساخته شود و ما همیشه عادت داریم در دل بجران آیین نامه بنویسیم نه اینکه قبل از بحران اینکار را انجام دهیم

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان با بیان اینکه تمام المان‌ها و عناصر در ساختمان کمک می کند که سرپا باشد، اظهار داشت: در برخی از گودبردای ها و خراب کردن ساختمانها این موضوع اجرایی نمی شود و حتی این کارها به کارگرانی سپرده می شود که اطلاعات تخصصی در این مورد ندارند.

موذن تصریح کرد: در برخی از پروژه ها که ساختمانها ریزش کرده به این دلیل بوده که ساختمان را از بالا خراب کرده اند؛ به جای اینکه از پایین شروع به تخریب کنند؛ به همین جهت ساختمان روی سر کارگران ریزش کرده است.