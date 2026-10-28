ستاد ویژه علوم پایه در دانشگاه آزاد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از تشکیل ستاد ویژه علوم پایه در دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به پیام حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظّم انقلاب به دانشجویان خبر داد.

وی در ادامه اشاره داشت: مؤلفه‌های پیام اخیر رهبر انقلاب می‌تواند همانند سیاست‌های کلی «علم‌وفناوری» به‌عنوان چهارچوب حکمرانی برای علم‌وفناوری در نظر گرفته شود. در این راستا، باید به این سؤال مهم پاسخ داد که حکمرانی علم چگونه بر مبنای این پیام باید بازطراحی شود تا هم عمق و هم شتاب را محقق کند؟ نخستین گام، تبدیل پیام به یک سند اجرایی واحد است که برای هر محور، مالک مشخص، زمان‌بندی معین و شاخص‌های روشن تعریف کند.



رنجبر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با گستره کم‌نظیر خود در سراسر کشور، حرکت به سمت الگوی دانشگاه حل‌مسئله را آغاز کرده و در این مسیر تلاش می‌کند تا دانشگاهی باشد که هم در لبه دانش بنیادی حضور داشته باشد و هم در حل مسائل منطقه و کشور پیش‌گام باشد.



وی خاطرنشان ساخت: این شبکه بزرگ علمی، نخستین گام برای تبدیل پیام رهبر انقلاب به اقدام نهادی را با تشکیل ستاد ویژه علوم پایه بر می‌دارد و تلاش دارد با توان هزاران استاد و جمعیت فعال دانشجویی به‌ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی، به آزمایشگاهی ملی در تدوین سازوکارهای حمایت از علوم پایه تبدیل شود.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در حوزه علوم‌انسانی نیز با تشکیل معاونتی موضوعی با همین عنوان، گام عملیاتی مهمی در امتداد تأکیدهای مکرر رهبر شهید انقلاب بر ضرورت تحول در علوم‌انسانی، بازنگری در مبانی آن و پیوند پژوهش‌های انسانی با مسائل واقعی جامعه و حکمرانی برداشته و اکنون با الهام از پیام رهبر انقلاب به نخبگان و تأکید بر جایگاه علوم‌انسانی در خیزش علمی کشور، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده تا استفاده از تجربه سال‌های گذشته پشتوانه گام‌های پیش‌رو شود.



رنجبر تاکید کرد: جامعه علمی و دانشگاهی کشور به‌ویژه در دانشگاه آزاد اسلامی، پیام رهبر انقلاب را نه یک توصیه کلی، بلکه یک مأموریت تاریخی می‌داند و آمادگی کامل خود را برای اجرایی‌سازی منویات ایشان اعلام می‌کند.