ارسال مرحله دوم موادغذایی دوراهک به زلزله زدگان دشتی

غلامرضا سعیدی در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای خدمات‌رسانی به مناطق آسیب دیده شهرستان دشتی مردم نیکوکار و همیشه در صحنه دوراهک مرحله دوم حمایت های خودبرای ارسال ارزاق مورد نیاز مناطق زلزله‌زده از ساعات اولیه آغاز کردند.

وی افزود: میزان مواد غذایی مردم دوراهک به ارزش شش میلیون ریال بوده که با همکاری مردم و واحدهای صنفی به محل زلزله‌زده شهرستان دشتی ارسال و تحویل دهیاری سنا شد.

دهیار دوراهک شهرستان دیر ادامه داد: مرحله اول این اقلام ارسال شده شامل مواردی چون، آب بسته‌بندی، نان، چای، پتو، انواع کنسرو، برنج و روغن بوده است.

سعیدی تصریح کرد: مردم تلاش‌های بسیار زیادی در این زمینه داشته‌اند و شاهد ارائه خدمات بسیار خوبی در این زمینه هستیم که هر لحظه این حمایت‌ها و تلاش‌ها ادامه دارد وبه محض آماده شدن در مراحل بعدی ارسال خواهد شد.