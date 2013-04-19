  1. استانها
۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۱۰

سعیدی خبر داد:

ارسال مرحله دوم موادغذایی دوراهک به زلزله زدگان دشتی

دیر- خبرگزاری مهر: دهیار دوراهک شهرستان دیر از ارسال مرحله دوم موادغذایی دوراهک به زلزله زدگان دشتی خبر داد.

غلامرضا سعیدی در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای خدمات‌رسانی به مناطق آسیب دیده شهرستان دشتی مردم نیکوکار و همیشه در صحنه دوراهک  مرحله دوم حمایت های خودبرای ارسال ارزاق مورد نیاز مناطق زلزله‌زده از ساعات اولیه آغاز کردند.

وی افزود: میزان مواد غذایی مردم دوراهک به ارزش شش میلیون ریال بوده که با همکاری مردم و واحدهای صنفی به محل زلزله‌زده شهرستان دشتی ارسال و تحویل دهیاری سنا شد.

دهیار دوراهک شهرستان دیر ادامه داد: مرحله اول این اقلام ارسال شده شامل مواردی چون، آب بسته‌بندی، نان، چای، پتو، انواع کنسرو، برنج و روغن بوده است.

سعیدی تصریح کرد: مردم تلاش‌های بسیار زیادی در این زمینه داشته‌اند و شاهد ارائه خدمات بسیار خوبی در این زمینه هستیم که هر لحظه این حمایت‌ها و تلاش‌ها ادامه دارد وبه محض آماده شدن در مراحل بعدی ارسال خواهد شد.

