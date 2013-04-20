به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بسیاری برای کسب صندلی های سبز رنگ خیابان بهشت خیز برداشته اند. تجربه ثابت کرده است که صاحبان این صندلی ها رئییس جمهور آینده را انتخاب می کنند و شایدهم وزیران کابینه دولتهای بعدی باشند.

در میان کسانی که به ساختمان فرمانداری در خیابان میرعماد می روند چهره های آشنایی از مدیران شهردارفعلی هم به چشم می خورد .

سر شناس ترین چهره ای که صبح امروز به فرمانداری آمد محسن هاشمی مدیرعامل سابق شرکت مترو بود. بعد ازاو جعفر ربیعی مدیر سابق شرکت بهره برداری مترو برای ثبت نام وارد فرمانداری شد. قرار است هاشمی لیستی از مدیران حمل و نقل را برای انتخابات شوراها آماده کند.

حجت الاسلام ناصحی مشاور شهردار تهران در امور قرآنی و دینی و رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران هم پس از استعفا از مسئولیت‌های خود در شهرداری برای کاندیدا شدن در دور چهارم شورا‌ها به فرمانداری تهران آمد. وی علاقه دارد در کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران حضور یابد و به کارهای فرهنگی اجتماعی و دینی بپردازد.



از دیگر چهره شهری كه امروز در فرمانداری حاضر شد وحید نوروزی یكی از چهره های شناخته شده در مدیریت شهری و حوزه زیست محیطی است كه با وعده آسمان آبی حق شهروندان است" به فرمانداری آمد.

سید مناف هاشمی معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران نیز عصر امروز به فرمانداری آمد و گفت: من به عنوان تنها معاون کنونی شهرداری تهران کاندیدای شورای شهر شدم و به جز من قرار است معاونان سابق شهرداری نیز داوطلب عضویت در شورا شوند.

احمد دنیا مالی معاون سابق فنی و عمرانی شهرداری تهران و رئیس سابق فدارسیون قایقرانی نیز برای ثبت نام به فرمانداری آمد. او معتقد است: باید مدیریت واحد شهری ایجاد شود تا بسیاری از مشکلات کلان شهر تهران برطرف شود. وی پیشنهاد داد که پلیس زیر مجموعه مدیریت شهری شود.

علی اصغر خانی كه سابقا شهردار منطقه 11بوده وسیدعلی میرباقری که سابقه مدیریت منطقه ۸ تهران را در زمان شهرداری کرباسچی در پرونده خود دارد امروز با حضور در فرماداری اعلام کاندیداتوری کردند.

در این میان علاوه بر چهره های مردمی تعدادی چهره رسانه ای نیز در این میان دیده می شد كه می توان به امیر عابد كارشناس ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی وفرزانه جلالیان یكی از خبرنگاران خبرگزاری ایرنا اشاره كرد.

جلالیان هدف خود از کاندیدا توری در شورای شهر را خالی بودن حضور خبرنگاران با تخصص شهری عنوان كرد و ابراز امیدواری كرد كه با حضور خبرنگاران چهره شورای شهر متحول خواهد شد چراكه خبرنگاران از تمامی چالشهای شهر مطلع هستند.

محمدهادی موذن رئیس دفتر سابق شهردار تهران و رئیس گروه مشاوران قالیباف (که از این سمت هم استعفا کرد) هم نامزد چهارمین دوره شورای شهر شد.

رئیس دفتر سابق شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که در انتخابات در لیست شهردار تهران قرار می‌گیرید، گفت: هنوز لیست کامل نشده است اما در لیست های مختلف هستم.



هیربد معصومی معاون سابق شهر سازی نیز در میان چهره های آشنای شهری بود که قصد دارد به ساختمان بهشت وارد شود.