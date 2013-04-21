ثبت نام 1250 نفربرای شورای شهر تهران تا ظهر امروز/ حضور چشمگیر ورزشکاران و هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین آمار ثبت نام گنندگان در شورای شهر تهران گفت: تا پایان روز ششم 1084 داوطلب ثبت نام کرده اند که این آمار تا ظهر امروز به 1250 نفر رسیده است.

وی تاکید کرد: در این دوره استقبال ورزشکاران و هنرمندان نسبت به دوره های قبلی افزایش یافته و حضورشان در دوره چهارم انتخابات شورای شهر تهران چشمگیر بوده است.

فرماندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: 28 اردیبشهت اسامی تایید صلاحیت شدگان اعلام می شود.

بنابراین گزارش؛ تبلیغات انتخابات از 16 خرداد به مدت 7 روز انجام می شود.