توليد بيش از 920 هزار دستگاه انواع خودرو در سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين مدت توليد خودروهاي سواري نيز بالغ بر788 هزار و390 دستگاه رسيده است. طي 12 ماهه سال گذشته توليد وانت به تعداد115 هزارو545 دستگاه ، كاميون 16 هزارو390 دستگاه ، اتوبوس 904 دستگاه و ميني بوس به تعداد151 دستگاه توليد شده است.



در 12 ماهه منتهي به اسفند ماه سال جاري« پرايد نسيم و صبا » به تعداد 259 هزارو 18 دستگاه ،« سمند» به تعداد 110 هزارو 480 دستگاه ، «پژو 405 »بالغ بر104 هزارو314 دستگاه، «تندر90» به تعداد77 هزارو416 دستگاه ، «پژو پارس »به تعداد 60 هزارو357 دستگاه ،«محصولات رنو» به تعداد55هزارو979 دستگاه،«MVM»به تعداد 44 هزارو864 دستگاه ،«پژو 206» به تعداد 27هزارو819 دستگاه، «تيبا» به تعداد21 هزارو991 دستگاه، «مگان »بالغ بر12هزارو 894 دستگاه و«رانا» به تعداد12 هزارو 321 دستگاه توليد شده است.



همچنين در 12 ماهه سال گذشته ؛«سوزوكي» به تعداد2 هزارو137 دستگاه ، انواع« مزدا» بالغ بريك هزارو788 دستگاه ، «پژو207» به تعداد يك هزارو849 دستگاه،« تينا»يك هزارو282 دستگاه و«ماكسيما» به تعداد643دستگاه توليد شده است.

