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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۴

بهترین‌های دارت کشور جمعه معرفی می‌شوند

بهترین‌های دارت کشور جمعه معرفی می‌شوند

پرونده مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته یک دارت آقایان کشور، روز جمعه ششم اردیبهشت‌ماه جاری با شناخت نفرات برتر بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی، آخرین مرحله از این رقابتها روز جمعه در "خانه دارت" مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران برگزار می‌شود که طی آن چهره دارت اندازان برتر کشور مشخص خواهد شد.

جدول رده‌بندی نفرات اول تا سوم لیگ برتر و لیگ دسته یک تا پیش از آخرین مرحله این پیکارها به این شرح است:
لیگ برتر:
1- حسین اعرابی از استان اصفهان با 43 امتیاز
2- شاهین حسینی از استان فارس با 39 امتیاز
3- احمد کریمی راد از استان اصفهان با 39 امتیاز

لیگ دسته یک:
1- مختار بهشتی از استان یزد با 36 امتیاز
2- سعید ستایش از استان تهران با 33 امتیاز
3- جمشید ابوالحسنی از استان تهران با 33 امتیاز

کد مطلب 2036955

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