استیون هیکس نویسنده این کتاب فیلسوف سرچشمه های پست مدرنیسم را از آرای ژان ژاک روسو و امانوئل کانت تا تحول این اندیشه ها در آرای اندیشمندانی نظیر میشل فوکو و ریچارد رورتی دنبال می کند و توضیح گیرایی عرضه می کند که چرا پست مدرنیسم جدی ترین جنبش روشنفکری اواخر قرن بیستم بوده است.

چرا استدلال های شکاکانه و نسبی گرایانه چنین قدرتی در جهان روشنفکری دارند؟ چرا آنها در علوم انسانی چنین قدرتی دارند و نه در علوم طبیعی؟ چرا بخش مهمی از جناح چپ سیاسی- همان چپی که از دیرباز مدافع خرد، علم، برابری برای همه، و خوش بینی بود- اکنون به مضامین ضد خرد، ضد علم، معیارهای دوگانه و بدبینی روی آورده است؟

تبیین پست مدرنیسم تاریخ روشنفکری است با گرایشی جدالی که نگاه تازه ای به بحث هایی می اندازد که زیر بنای جدال بر سر امور به لحاظ سیاسی درست، تکثر فرهنگی و آینده دموکراسی لیبرال هستند.

پست مدرنیسم چیست؟، حمله ضد روشنگری به خرد، فروپاشی خرد در قرن بیستم، اوضاع جمع گرایی، بحران سوسیالیسم، راهبرد پست مدرن، فصول ششگانه این کتاب را تشکیل می دهند.

مدرن و پست مدرن، پست مدرنیسم علیه روشنگری، چرا پست مدرنیسم؟، خرد روشنگری، لیبرالیسم و علم، شناسایی فرضیه های اصلی کانت، چرا کانت نقطه عطف است؟، راه حل های متافیزیکی مسئله کانت: از هگل تا نیچه، دیالکتیک و نجات دین، راه حل های شناخت شناسانه برای نظریه کانت: خردستیزی از کی یر کگارد تا نیچه، هایدگر و پست مدرنیسم، پوزیتیویسم و فلسفه تحلیلی: از اروپا تا آمریکا، از نو تعریف کردن نقش فلسفه، از فروپاشی پوزیتویسم منطقی تا کوهن و رورتی و خلأیی که پست مدرنیسم آن را پر می کند از جمله موضوعات و مباحث مطرح شده در این کتاب هستند.

از شناخت شناسی پست مدرن تا سیاست پست مدرن، واکنش به بحران سوسیالیسم در زمینه نظریه و اثبات مستند، بازگشت به روسو، ضد روشنگری روسو، روسو و انقلاب فرانسه، اندیشه فیشته درباره تعلیم و تربیت به مثابه جامعه پذیری، اندیشه هگل در باب پرستش دولت،از هگل تا قرن بیستم، مارکسیسم و انتظار کشیدن گودو، سوسیالیسم نیازمند نوعی اشراف سالاری است، از نیاز تا برابری، از ثروت خوب است تا ثروت بد است، مارکوزه و مکتب فرانکفورت: مارکس به اضافه فروید، یا ستم به اضافه سرکوب، از فروپاشی چپ نو تا پست مدرنیسم، پست مدرنیسم کی یر کگاردی، وارونه کردن تراسیماخوس، پست مدرنیسم ماکیاولی، پست مدرنیسم مبتنی بر کین توزی، اندیشه های فوکو و دریدا درباره پایان انسان، پسا پست مدرنیسم از جمله موضوعات و مباحث دیگری هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

" تبیین پست مدرنیسم" نوشته استیون آر. سی. هیکس با ترجمه حسن پورسفیر در280 صفحه از سوی انتشارات ققنوس تجدید چاپ شده است.