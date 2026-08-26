به گزارش خبرنگار مهر قدرتالله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز، در آیین گرامیداشت هفته خبرنگار، ضمن تبریک این مناسبت و قدردانی از حضور و همراهی اصحاب رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران در دو سال گذشته همراهی قابل توجهی با مجموعه دولت در استان داشتهاند و انتظار ما این است که این همراهی و همکاری در ادامه مسیر نیز استمرار داشته باشد.
وی با قدردانی ویژه از حضور استاندار البرز در این مراسم افزود: حضور استاندار محترم در این آیین، با وجود شرایط جسمی و انجام عمل جراحی، نشاندهنده احترام و اعتقاد جدی ایشان به مردم و جامعه رسانهای استان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به رویکرد مردممحور استاندار البرز گفت: یکی از ویژگیهای برجسته دکتر عبداللهی، مردمدوستی و توجه ویژه به ارتباط مستقیم با مردم و گروههای مختلف اجتماعی است و بر همین اساس، تعامل با اصحاب رسانه نیز همواره مورد تأکید مدیریت استان قرار داشته است.
سیف با اشاره به شرایطی که دولت چهاردهم در آغاز فعالیت خود با آن مواجه شد، بیان کرد: این دولت در شرایطی مسئولیت خود را آغاز کرد که کشور پس از شهادت آیتالله رئیسی و برگزاری انتخابات با شرایط ویژهای روبهرو بود و در ادامه نیز با مسائل و چالشهایی همچون جنگ، ترور و فشارهای شدید اقتصادی و تحریمها مواجه شد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، مدیریت کشور و استان نیازمند همراهی همه ظرفیتهای اجتماعی است و اصحاب رسانه بدون تردید یکی از مهمترین این ظرفیتها هستند. همراهی و اطلاعرسانی دقیق خبرنگاران میتواند به مدیران کمک کند تا مسیر درستتری را برای حل مسائل و عبور از مشکلات انتخاب کنند.
معاون استاندار البرز با تأکید بر دشواری حرفه خبرنگاری گفت: شغل خبرنگاری، حرفهای سخت و همراه با آسیب و خطر است. خبرنگاران در بسیاری از حوادث و رخدادهای مهم، در خط مقدم حضور دارند و برای ثبت و انتقال واقعیتها، خطرپذیری بالایی از خود نشان میدهند.
سیف با اشاره به حضور خبرنگاران در شرایط بحرانی و جنگی افزود: صحنههایی که خبرنگاران در جریان حوادث و درگیریها برای ثبت و انتشار واقعیتها در معرض خطر قرار میگیرند، نشان میدهد که این حرفه تنها یک شغل نیست؛ بلکه به عشق، مسئولیتپذیری، تعهد و ازخودگذشتگی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه حمایت از خبرنگاران باید در عمل مورد توجه قرار گیرد، گفت: از ابتدای حضورم در استان، یکی از رویکردهای مورد تأکید استاندار البرز حمایت از جامعه رسانهای بوده است؛ بهگونهای که ایشان تأکید کردند اگر به هر دلیل میان یک خبرنگار و دستگاه یا مسئولی اختلافی ایجاد شد، حتی در شرایطی که حق با مسئول باشد، موضوع با گفتوگو و سعه صدر دنبال شود و تا حد امکان از ادامه اختلاف و تشکیل پرونده جلوگیری شود.
🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز این رویکرد را نشانه نگاه تعاملی مدیریت استان دانست و تصریح کرد: اعتقاد ما این است که باید از همه افرادی که برای پیشرفت کشور و استان تلاش میکنند حمایت کنیم؛ حتی اگر دیدگاه آنها در همه موارد با دولت یکسان نباشد.
سیف با تأکید بر اینکه نقد سازنده را فرصتی برای اصلاح امور دانست و گفت: اگر نقدی نسبت به عملکرد دولت، مدیران و دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد، ما از آن استقبال میکنیم. نقد میتواند به ما در شناسایی نقاط ضعف کمک کند و در کنار نقد، از راهکارهایی که خبرنگاران و اصحاب رسانه ارائه میکنند نیز استقبال خواهیم کرد.
وی خطاب به خبرنگاران اظهار کرد: شما در کف جامعه حضور دارید، با مردم ارتباط مستقیم دارید و مشکلات را از نزدیک لمس میکنید؛ بنابراین اطلاعاتی که از جامعه به مدیران منتقل میکنید میتواند در تصمیمگیریها و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای مسائل استان بسیار مؤثر باشد.
معاون استاندار البرز با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه خاطرنشان کرد: امروز مشکلات و سختیهای معیشتی وجود دارد و نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت، اما برای عبور از این مرحله، علاوه بر اقدامات اجرایی و اقتصادی، به امید و امیدآفرینی نیاز داریم.
سیف افزود: یکی از مهمترین گروههایی که میتواند در جامعه امیدآفرینی کند، خبرنگاران و اصحاب رسانه هستند. رسانهها میتوانند در کنار انعکاس مشکلات و مطالبهگری، ظرفیتها، دستاوردها و اقدامات انجامشده برای حل مسائل را نیز به جامعه معرفی کنند و اجازه ندهند سختیهای موجود به ناامیدی تبدیل شود.
وی تأکید کرد: امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست؛ بلکه به معنای بیان واقعیتها در کنار معرفی مسیرهای حل مسئله و نشان دادن ظرفیتهای موجود برای عبور از شرایط دشوار است و خبرنگاران در این زمینه نقش بسیار مهمی بر عهده دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در پایان با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه در شرایط سخت اقتصادی و همچنین دوران جنگ، اظهار کرد: از همه خبرنگاران و فعالان رسانهای استان که در این شرایط در کنار مردم و مجموعه مدیریت استان بودند، تشکر میکنم و امیدوارم این همکاری و همراهی در مسیر حل مشکلات و توسعه البرز ادامه داشته باشد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصه رسانه، برای مقام معظم رهبری آرزوی طول عمر و سلامتی و برای خانوادههای معظم شهدا و یکایک خبرنگاران و فعالان رسانهای استان آرزوی سلامتی و توفیق کرد.
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