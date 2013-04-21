کاهش چشمگیر تعداد زلزله در استان بوشهر/ وقوع شش زلزله طی36 ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع زمین لرزه 6.1 ریشتری در شهرستان دشتی استان بوشهر، در روزهای بعد از آن تقریبا به فاصله متوسط هر 15 دقیقه یک زمین‌لرزه در استان بوشهر به وقوع می‌پیوست که در روزهای گذشته شاهد سیر نزولی تعداد این زمین‌لرزه‌ها بودیم.

هر چند استان بوشهر همچنان یکی از صدرنشینان جدول تعداد زمین‌لرزه‌ها است و در روز گذشته نیز بیش از 20 درصد زمین‌لرزه‌های کشور در این استان به وقوع پیوسته است، ولی تعداد این زمین‌لرزه‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

طی روز شنبه 28 زمین‌لرزه در کل کشور به وقوع پیوست که شش زمین‌لرزه در استان بوشهر ثبت شد.

دو زمین لرزه به بزرگی 2.4 و 3.2 درجه در مقیاس ریشتر شهرستان دشتی را لرزاند که مرکز این زمین‌لرزه ها شهر کاکی بود.

همچنین دو زمین لرزه به بزرگی 2.7 و 2.4 درجه در مقیاس ریشتر بوشکان شهرستان دشتستان را لرزاند.

دو زمین‌لرزه نیز شهرستان دیر را لرزاند که زمین‌لرزه 2.9 ریشتری بردخون و زمین‌لرزه 3.5 ریشتری آبدان را لرزاند.

استان بوشهر روز بدون زلزله را سپری می‌کند

پس از زمین لرزه 6.1 ریشتری استان بوشهر، امروز تنها روزی است که استان بوشهر هیچ زمین‌لرزه‌ای نداشته است.

هر چند تا پایان امروز زمان زیادی باقی مانده است ولی امیدواریم زمین لرزه‌ها در استان بوشهر پایان یافته باشند و دیگر شاهد وقوع زمین‌لرزه در این استان نباشیم تا ارامش بین مردم بازگردد.