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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

عضو جبهه پایداری در گفتگو با مهر:

لنکرانی کاندیدای نهایی جبهه پایداری است/ جلیلی جدی نیست

لنکرانی کاندیدای نهایی جبهه پایداری است/ جلیلی جدی نیست

یک عضو جبهه پایداری در پاسخ به این سوال که با جدی شدن حضور آقای جلیلی در انتخابات کاندیدای نهایی جبهه پایداری چه کسی خواهد بود گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم لنکرانی کاندیدای نهایی این جبهه است و بعد از حضور جلیلی سخنگو و مسوولان جبهه باید مواضع خودشان را اعلام میکنند.

سید مهدی هاشمی عضو جبهه پایداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا الان جلیلی برای حضورش اعلام جدی نکرده است در خصوص قطعی شدن کاندیدای جبهه پایداری گفت: البته در این خصوص هیچ چیز قطعی نیست چرا که وقتی یک سیب به هوا پرتاب می شود هزار چرخ می خورد تا به پایین بیاید.

به گزارش مهر، جبهه پایداری قرار است امروز در مراسمی با حضور آیت الله مصباح کاندیدای اصلح را از دید این جبهه معرفی کند؛ معرفی لنکرانی به عنوان کاندیدای نهایی جبهه پایداری در حالی است که حضور سعید جلیلی نیز در انتخابات جدی شده و وی شب گذشته با اعضای ستاد و حامیان خود جلسه داشته است.

کد مطلب 2037292

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