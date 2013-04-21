لنکرانی کاندیدای نهایی جبهه پایداری است/ جلیلی جدی نیست

سید مهدی هاشمی عضو جبهه پایداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا الان جلیلی برای حضورش اعلام جدی نکرده است در خصوص قطعی شدن کاندیدای جبهه پایداری گفت: البته در این خصوص هیچ چیز قطعی نیست چرا که وقتی یک سیب به هوا پرتاب می شود هزار چرخ می خورد تا به پایین بیاید.

به گزارش مهر، جبهه پایداری قرار است امروز در مراسمی با حضور آیت الله مصباح کاندیدای اصلح را از دید این جبهه معرفی کند؛ معرفی لنکرانی به عنوان کاندیدای نهایی جبهه پایداری در حالی است که حضور سعید جلیلی نیز در انتخابات جدی شده و وی شب گذشته با اعضای ستاد و حامیان خود جلسه داشته است.