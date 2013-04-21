کشته شدن 9 نفر در دو حادثه جداگانه در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، امروز یکشنبه 6 مامور پلیس و 3 شهروند در پی حملات گروه های مسلح و همچنین وقوع یک انفجار انتحاری در شرق افغانستان کشته شدند. بر این اساس در حمله مسلحانه شبه نظامیان در ولایت "غزنی" 6 مامور پلیس به کشته شدند و یک مامور دیگر مجروح شد.

همچنین طی انفجاری انتحاری در ولایت "پکتیکا" در نزدیکی غزنی، یک عامل انتحاری بمب همراهش را در یک بازار منفجر کرد که این اقدام به کشته شدن 3 شهروند و زخمی شدن 5 غیرنظامی و 2 مامور پلیس انجامید.

در حمله مسلحانه دیگری نیز به پاسگاه پلیس محلی در ولایت غزنی در روز جمعه گذشته 13 افسر پلیس کشته شدند. گفتنی است با توجه به قربانیان حوادث امروز افغانستان، تعداد کشته شدگان حملات شبه نظامیان طالبان در این ماه به 222 نفر رسیده است.