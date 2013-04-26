اسرائیل در تلاش برای گسترش نفوذ در قفقاز است/ چرایی طرح کشتار ارامنه در پارلمان رژیم اسرائیل

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: در پی انتشار خبرهایی مبنی بر جلسه ویژه پارلمان رژیم صهیونیستی برای بررسی واقعه کشتار ارامنه در آخرین روزهای عمرامپراطوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول و به رسمیت شناخته شدن این واقعه به عنوان "نسل کشی" توسط این رژیم، خبرنگار خبرگزاری مهر گفتگویی را با پروفسور "نادر انتصار" رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا در این خصوص انجام داده که در ادامه می آید.

انتصار از کارشناسان مسائل خاورمیانه است."سیاستهای کردها در خاورمیانه" از جمله آثار این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل به شمار می رود.

انتصار در پاسخ به این پرسش که با توجه به عذرخواهی اسرائیل از ترکیه به سبب مسائل مرتبط با کشتی مرمره و روابط استراتژیک میان ترکیه و اسرائیل، چرا اسرائیل درصدد است تا بحث کشتار ارامنه توسط ترکیه در جنگ جهانی اول را در کنست مطرح کند گفت: جواب سوال شما را باید در سیاست اسرائیل در آسیای میانه و قفقاز بررسی کرد یعنی یکی از مناطقی که برای سیاست خارجی اسرائیل بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه تصریح کرد: اسرائیل بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سعی بسیار کرده تا روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را با کشورهای تازه به استقلال رسیده منطقه گسترش دهد و در این میان رابطه بسیار نزدیکی را با جهموری آذربایجان ایجاد کرده و روابطش با سایر کشورهای منطقه نیز در حال گسترش است.

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی یادآور شد: ولی رابطه اسرائیل و ارمنستان هنوز آنطوری که به مذاق رهبران اسرائیل خوش بیاید توسعه نیافته است.

وی در خصوص تصویب احتمالی این موضوع در کنست و تأثیر آن بر روابط رژیم اسرائیل و ترکیه تأکید کرد: کشتار ارامنه توسط ترکها مسأله مهمی است هم برای ارمنستان و هم برای ترکیه که هنوز منکر کشتار ارامنه است. پارلمان فرانسه چندی پیش کشتار ارامنه را به رسمیت شناخت که این امرموجب شد دولت ترکیه هم اعتراضات زیادی کند ولی بعد از مدتی این اعتراضات خاموش شد و رابطه ترکیه و فرانسه عادی گردید اسرائیل هم شاید فکر می کند که با شناخت رسمی کشتار ارامنه می تواند رابطه خود را با ارمنستان بهبود ببخشد بدون اینکه صدمه طولانی مدتی به روابطش با ترکیه بزند.

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گفتگو: پیمان یزدانی