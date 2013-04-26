ادامه تنش در ونزوئلا/ کاپریلس از مادورو شکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "انریکه کاپریلس" با انتقاد از اقدام کمیسیون برگزاری انتخابات ونزوئلا در بازشماری آرا از تصمیم خود برای شکایت از "نیکلاس مادورو" خبر داد.

در انتخابات ریاست جمهوری ونزئلا که در تاریخ 14 آوریل برگزار شد، مادورو با اختلاف 2 درصد توانست کاپریلس را شکست دهد. کاپریلیس به این نتایج معترض بود و در حالیکه کمیسیون برگزاری انتخابات از بازشماری آرا خبر می داد مادورو سوگند ریاست جمهوری را بجا آورد.

کاپریلس معتقد است برای آنکه کار بازشماری آرا با دقت و درستی انجام شود، کمیسیون برگزاری انتخابات باید گزارش عملکرد کلیه حوزه های اخذ رای را در اختیار داشته باشد زیرا بدون وجود چنین گزارش هایی نمی توان در مورد درستی آرای انتخابات اعلام نظر کرد.

کمیسیون برگزاری انتخابات تا ظهر دیروز پنجشنبه به درخواست کاپریلس در مورد جرئیات بازشماری آرا پاسخی نداده بود.

کاپریلس که علاوه بر مادورو، با هوگو چاوز نیز در زمان حیات وی در رقابت های انتخاباتی شرکت کرده و به عنوان رقیب از رئیس جمهور سابق ونزوئلا شکست خورده بود، از سوی حامیان دولت به طرفداری از امپریالیسم متهم می شود.